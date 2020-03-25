獨／台東首例！去年王子麵店老闆虐殺幼貓 檢方今起訴

台東市知名的「王子麵店」72歲賴姓老闆，去年10月27晚上6點49分將一隻約兩周大的小黑貓活活摔死，社會嘩然，案經台東地檢署偵查終結，今天依觸犯動物保護法傷害動物致死罪提起公訴，雖未具體求刑，但這是動保法自87年11月實施以來，台東縣因虐殺動物遭檢方起訴首例，具重大意義。

檢方指出，賴姓男子在檢警偵訊時，坦承有將貓摔落地上，但絕無意傷貓，更非惡意虐貓，是抓貓時，因被貓咬傷手指，一時劇痛，不慎讓小貓掉落地上，後來他去洗手消毒及包紮傷口，再出來時，小黑貓及另一隻小貓已不見蹤影。

檢方表示，賴於事發當時，徒手將一隻小黑貓抓起重摔致死，由於正值用餐時間，許多路人目擊過程，經傳喚周姓、施姓與趙姓目擊證人，均指目睹事發過程，當時有兩隻剛出生不久的幼貓，一黃一黑在王子麵店外地板上嬉戲，賴男突然抓起小黑貓狠摔在地上，小黑貓頭顱破裂，眼口鼻耳流血、抽搐死亡，店家旋即將小貓屍體裝進布袋騎機車外出疑棄屍。

檢警偵辦期間，蒐集王子麵店周邊及街道監視器，雖無賴男摔貓畫面，但賴男在證人指證的時段內，確有拿布袋且騎機車外出的畫面，與證人指述相符，承辦檢察官據以認定賴男供述全為飾詞卸責，採信3位證人證詞，遂依違反動保法第25條1款將賴男提出公訴。