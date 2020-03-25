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高雄幼教男師染指5男童 扯「睪丸癌手術致偏差」遭打臉

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄一名幼兒才藝班的鄭姓男老師，遭控4年間涉連續對5名男童猥褻、性侵，高雄高分院判10年2月徒刑。示意圖／Ingimage
高雄一名幼兒才藝班的鄭姓男老師，遭控4年間涉連續對5名男童猥褻、性侵，高雄高分院判10年2月徒刑。示意圖／Ingimage

高雄一名幼兒才藝班的鄭姓男老師，遭控4年間連續對5名男童伸狼爪，涉帶回住處摸下體、替男童口交等性侵得逞，一審認定他共犯14個對未滿14歲男子為猥褻或性交罪，重判10年2月徒刑；鄭上訴後，辯稱因右側睪丸癌接受切除手術，產生心理障礙才犯案，高雄高分院無從佐證關聯性，駁回上訴。仍可上訴。

合議庭痛批，鄭姓男子多次猥褻、性交犯行時，都有其他男童在旁觀看，導致同時造成2名兒童身心受創，而他侵犯的年紀最小男童當時僅7歲，情節最嚴重，被害人的家長審理也指，小孩有做惡夢、對鄭心存恐懼等負面情緒及反應，連家長自己都極為震驚、難過，甚至內疚自責，可見鄭的犯行對男童極大身心傷害，家庭更有很深負面影響。

判決指出，鄭姓男子具有幼保相關學經歷，擔任幼兒老師，卻利用兒童信任他的機會，從2014年至2018年間，趁機邀約男童回住處，他伸手抓男童私密處猥褻，甚至含住男童下體、要求男童替他口交性侵，甚至還撥放A片，受害男童約7歲到13歲之間。

鄭姓男子到案後承認犯行，還自首1件猥褻犯行，他開庭表示曾在2010年因右側睪丸癌接受切除手術，術後產生心理障礙才犯案，並提供醫院診斷證明；不過合議庭認為，根本無從憑著診斷證明書，就認定有因手術產生心理障礙或疾病，無法佐證關聯性。

合議庭依14個對未滿14歲男子為猥褻罪、對未滿14歲男子為性交罪，各罪刑期共44年6月，合併執行刑10年2月。

鄭姓男子上訴後，開庭再稱因睪丸癌接受睪丸右側根除性手術，可能因睪丸酮分泌不足導致性功能障礙、產生心理問題而有行為偏差，向法院聲請鑑定釐清；二審合議庭認為，鄭睪丸癌手術後僅需至門診追蹤治療，無法推論手術與犯行有何必然關係，若鄭術後缺乏自信、性功能方面障礙，可求助醫生或心理等專業人士，難做為輕判理由。

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