男嬰出生僅2個月就被當出氣筒毆至傷殘 狠父判刑3年半

新北一名謝姓男子因為工作壓力大，下班後竟把2個月大的親生兒子當出氣筒摑掌，導致兒子未發育健全的腦部受創嚴重，治療後仍有腦性麻痺、癲癇、視覺嚴重減損、發展遲緩等不治和難治症狀，今天被新北地院依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑3年6月。全案可上訴。

判決指出，謝男兒子2017年1月出生，剛接回家不久，他就因為工作壓力大，返家後又見兒子哭鬧不止，所以情緒失控而動手摑掌。由於謝男沒有掌控力道，導致兒子腦部受創嚴重，治療一年多仍有癲癇、發展遲緩、左手無法鉗握物品和須戴鏡片矯正視力等情，顯見其子腦部及神經系統受損害情況嚴重。

審理時，謝男坦承摑掌3次，但又辯稱兒子曾從床上跌落，腦部重傷不一定是摑掌導致，但法院調查其子僅跌傷1次，但其頭部新舊傷併陳，受創明顯不只一次，因此認定重傷害結果與摑掌也有關係。

此外，謝男以自己是一時情緒失控作為辯解，並稱已獲孩子的母親原諒，而且家中有洗腎的母親、智能障礙的妻子、以及多名年幼子女需要照顧，希望法院從輕量刑。

不過，法院認為謝男生為人父，本應悉心呵護照料小孩，卻因為工作疲勞情緒不佳和照顧受挫，就把怒氣發洩在小孩身上，不但造成重傷害結果，還間接造成國家社會必須投注許多人力、時間和金錢扶助小孩成長，犯罪情節重大，不符減刑規定，最後審酌其犯罪情節和犯後態度量刑。