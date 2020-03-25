警分局食堂搞防疫 透明隔板成單人雅座「防口水亂噴」

防制新冠肺炎已成全民運動，人民保母也是一樣，台中市第三警分局為降低室內群聚感染風險，分局內的員工餐廳「老松町食堂」原本是採開放式，為因應疫情，將原擺放7張42人的餐桌，改為4張，並拉開用餐距離，設置透明隔板，改成16人的單人雅座，另外也鼓勵基層以餐盒外帶，避免飛沫傳染，有基層打趣「除了防疫外，還不怕雞腿被同事偷吃」。

台中市第三警分局表示，分局長陳武康注意疫情發展，因擔心開放式的分局員工餐廳，變成疫情溫床，因此著手進行改造，將原本擺放7張可容納42人的餐桌，變成只剩4張餐桌，另外也拉開桌子及用餐距離，還設置加高的壓克力透明隔板，規劃成16個個人雅座，提供同仁現場用餐。

台中市第三警分局表示，因為座位有限，也同時鼓勵同事以餐盒外帶，全面杜絕近距離接觸、飛沫感染的可能，讓防疫工作無死角。