聽新聞
test
0:00 / 0:00
警分局食堂搞防疫 透明隔板成單人雅座「防口水亂噴」
防制新冠肺炎已成全民運動，人民保母也是一樣，台中市第三警分局為降低室內群聚感染風險，分局內的員工餐廳「老松町食堂」原本是採開放式，為因應疫情，將原擺放7張42人的餐桌，改為4張，並拉開用餐距離，設置透明隔板，改成16人的單人雅座，另外也鼓勵基層以餐盒外帶，避免飛沫傳染，有基層打趣「除了防疫外，還不怕雞腿被同事偷吃」。
台中市第三警分局表示，分局長陳武康注意疫情發展，因擔心開放式的分局員工餐廳，變成疫情溫床，因此著手進行改造，將原本擺放7張可容納42人的餐桌，變成只剩4張餐桌，另外也拉開桌子及用餐距離，還設置加高的壓克力透明隔板，規劃成16個個人雅座，提供同仁現場用餐。
台中市第三警分局表示，因為座位有限，也同時鼓勵同事以餐盒外帶，全面杜絕近距離接觸、飛沫感染的可能，讓防疫工作無死角。
台中市第三警分局表示，除了員工餐廳防疫外，分局長陳武康也要求分局全面量測警員體溫，另外洽公民眾也必須實名制量溫，使用酒精殺菌，另外還有「七彩標籤防疫」措施，完成防疫措施後，即張貼每日色彩各異的小標籤，以資辨別。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言