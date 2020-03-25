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前大法官爭政務退休金提告 法院參酌年改釋憲判敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
司法院前大法官廖義男於2007年卸任，考試院依前年7月1日施行的「政務人員退職撫卹條例」重新計算每月退休金。廖主張退職條例大幅遽減並逐年遞減退職所得已違憲，提告起行政訴訟。圖／本報資料照。
司法院前大法官廖義男於2007年卸任，考試院依前年7月1日施行的「政務人員退職撫卹條例」重新計算每月退休金。廖主張退職條例大幅遽減並逐年遞減退職所得已違憲，提告起行政訴訟。圖／本報資料照。

司法院大法官廖義男於2007年卸任，考試院依前年7月1日施行的「政務人員退職撫卹條例」重新計算每月退休金。廖主張退職條例大幅遽減並逐年遞減退職所得已違憲，提告請求撤銷原處分且應給付35萬6072元，台北高等行政法院參酌司法院大法官年金改革相關釋字解釋意旨，認定該條例規定不違憲，判廖敗訴，可上訴。

廖義男畢業於台大法律系、德國杜賓根大學法學博士。返台後擔任台大法律系教授，專長為「公平交易法」、「國家賠償法」等，曾擔任行政院公平交易委員會副主委，並於2003年至2007年任司法院大法官。

判決指出，廖是司法院退職政務人員，自2007年10月1日退職，並支領每月退職酬勞金（退休金）。2018年7月1日施行「政務人員退職撫卹條例」，銓敘部依考試院授權規定，以其退職總年資（33年7個月）及退職時月俸額，重新計算廖自2018年7月1日至2029年1月1日以後各月退職所得。

廖主張，公務員法制度核心理念及目的，在延攬優秀人才進入公職長久為國家服務，達成目的之方法，則以官等、職等層級設計、考評等作為升遷依據。國家給予公務人員俸給，依其官等、職等所代表身分尊嚴及責任重要性為評量待遇給付，並使其維持身分相當生活水準。

為充分照顧依法退休的公務人員而給予退休金，且任職年資愈長者，退休金基數愈高，使其年老體衰時仍有相當收入，足以維持其原來生活水準。

他認為，合理適當退休金是維繫及鞏固公務員法體制有效運作的最後關鍵因素，以扣減退休金作為彌補退撫基金缺口手段，根本不合法及不適當，且侵害人民財產權及對政府信賴，違反憲法比例原則。

考試院辯稱，參酌司法院釋字第525號、第605號及第717號解釋意旨，並未違反信賴保護原則。該規定與適當性、必要性、衡量性3原則均無違背，未違反比例原則精神。

國家對於退休公、政務人員權益保障，並非追求退休金為固定不可變更數字及維持退休人員原來生活水準，而是給與退休公、政務人員「適足」的生活照顧。

所謂「政府負最後支付保證責任」，並非狹義僅指所有財務負擔和缺口都只能由政府財政（即全民稅收）支應；政府針對現行公、政務人員退休制度積極推動改革措施，確保退休制度和退撫基金都能永續發展，讓下一世代也能享有適足退休保障，方為政府應負之責。

法院表示，司法院大法官針對「陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例（年金改革）」作出釋字第781號、第782號及第783號解釋。

解釋理由指出，任何法規皆非永久不能改變，受規範對象對此可能變動，亦非無預見可能。立法者為因應時代變遷與當前社會環境需求，在無涉法律不溯及既往原則之情形下，對是否予以維持以及如何維持有形成空間。調降退除、退撫給與，為追求高於個人信賴利益的重要公共利益所必要，得認無違信賴保護原則。

法院認為，早期政務人員退職制度，是參照公務人員退休制度設計，但公務人員退休制度面臨我國人口結構高齡化、少子化，已規劃相關改革方案。

為避免退休給與經費有不當代際移轉情形，造成後代子孫沈重負擔，政務人員退職所得確有必要因應時勢配合調整，故退職條例乃參酌公務人員調降退休所提替代率及調降優惠存款利率等改革方案，調降退職所得，並與年金改革同步自2018年7月1日起實施，使兩者權益衡平，並兼顧社會整體資源公平分配。

法院指出，考試院以退職條例規定作成原處分，雖與釋字第781號、第782號及第783號解釋所作成合憲解釋，其法律名稱及條文內容雖有不同，但立法精神乃屬相同。

因此，依釋字第781號、第782號及第783號解釋意旨，應認退職條例有關「調降領取（一次）退休金者之優存利率」等規定屬合憲，並無違反憲法所定服公職權的制度性保障、財產權保障、信賴保護原則、比例原則，認定原處分合法，應予駁回。

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