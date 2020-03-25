提醒要在選票上寫「韓」字 韓黑獲緩起訴處分

王姓青年意圖使總統候選人韓國瑜不當選，去年底在韓國瑜的粉絲專業，貼上「重要提醒，記得一定要在選票上寫一個韓字，計票時才不會被國家機器做掉」，使民眾誤信投票給韓國瑜時，在選票上書寫文字，致選票成為無效票，檢察官以他年紀輕一時失慮犯案，予以緩起訴處分，但罰他義務勞務40小時。

緩起訴處分書指出，19歲的王姓青年，明知韓國瑜是中華民國第15屆總統候選人，意圖使韓國瑜不當選，去年12月27日凌晨，在台中市太平區住處，上網到韓國瑜的臉書粉絲專業。

王在韓的粉絲專頁，貼上「重要提醒，民退黨無所不用其極， 總統大選除了堅持投韓總外，記得一要要在選票上寫一個韓字，計票時才不會被國家機器做掉，別相信什選票上不能寫字，那是蔡政府騙人的，堅定挺韓，翻轉台灣，台灣安全，人民有錢」。

王散布謠言，使選民誤信於投票給韓國瑜時，可在選票上書寫文字，致選票成為無效票，足生損害於總統候選人韓國瑜。經員警於同日執行網路搜索時發現，通知王到案說明。