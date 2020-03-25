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他參加「李小龍」詐騙集團被逮 判1年10月強制工作3年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
劉姓男子詐騙累犯，被法院判刑1年10個月丶強制工作三年。記者卜敏正／攝影
劉姓男子詐騙累犯，被法院判刑1年10個月丶強制工作三年。記者卜敏正／攝影

桃園市劉姓男子，去年加入暱稱「李小龍」等人組成詐騙集團，假冒中華電信客服，及檢察官身份，詐騙嘉義縣黃女14萬9千元，另詐騙侯女38萬餘元未遂，經檢警查獲，依冒用公務員名義詐財丶詐欺累犯等罪起訴，被嘉義地院判刑1年10個月，刑執行前應強制工作3年。

判決書指出，34歲劉姓男子去年6月透過網站參加「王家華」、「李小龍」詐騙集團，假冒中華電信及檢察官身份，先詐騙嘉義縣黃姓女子，指黃女身份被冒用丶涉及洗錢案，必須監管銀行存摺和金融卡，劉男再依照「李小龍」指示，從桃園搭車南下取走存摺丶金融卡等物品，詐騙提領14萬9000元，並獲得1萬元報酬。

去年7月劉男又依照同樣手法，有意詐騙嘉義縣侯姓女子38萬餘元，經侯的家人發現報警，劉男到場想要收取詐騙款，經「李小龍」提醒逃離現場，嘉義縣警方報請檢察官指揮循線將劉男逮捕，訊後移送法辦，嘉義地方法院一審依照簡式審判程序判刑丶可上訴。

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