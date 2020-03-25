影／中龍鋼鐵廢棄物嚴重超標 法官判中市環保局敗訴

台中市政府環保局2017年審核通過中龍鋼鐵提交的「變更內容對照表」，致中龍鋼鐵的廢棄物量超標25萬噸、 申請的氣冷高爐石等8項廢棄物增加45萬噸，嚴重危害大台中民眾健康，經附近住戶提行政訴訟，台中高等行政法院合議庭認定程序不合法、須重新環評，判台中市政府環保局敗訴。可上訴三審。

台中環保局副局長陳宏益表示，判決結果不見得對市府不利。3年前這些爐石的確放在台中港堆置場，產品放久了應可研究是否視為「廢棄物」以廢管法加強稽查。另一個管道，判決無效，可重啟環評，再打行政訴訟。環保局將在收到判決後，依內容研議後續作法。

環境權保基金會台中辦公室主任鍾瀚樞表示，今天的判決是全台灣公民的勝利，希望台中市政府環保局能依法行政，不予上訴。

大肚山改善空汙聯盟賴怡均醫師帶著小女兒表示，廢棄物嚴重傷害小朋友身心健康，指出鋼鐵業消耗能源卻製造很多污染。中龍鋼鐵逃避廢棄物的監督，今天希望法院認證，讓它回頭是岸。更何況中龍鋼鐵是半官方的機構，應該做領頭半，訂定目標，每年減低空氣污柒排放。

鍾瀚樞指出，環保署督察中龍鋼鐵時，遠超過環評核准量，遂發函告發，而台中市政府環保局卻審核通過中龍鋼鐵提交的「變更內容對照表」，經環權會向環保局提訴願被駁回，因而向台中高等行政法院提訴訟。

台中高等行政法院法官發言人陳文燦表示，中龍鋼鐵環說書經環保署核定廢棄物總量原為每年271萬810噸，經該署2次核定變更為271萬9958噸，該署於2105年執行督察後發現，中龍鋼鐵每年廢棄物總量為297萬噸，嚴重超標。中龍鋼鐵於2016年提出第3次變更內容對照表，經台中市環保局交由台中市環評會審議，以原處分通過。

陳文燦指出，氣冷高爐石、水淬高爐石、石膏、脫硫渣、轉爐渣石、轉爐工場鐵鏽皮、電爐及型鋼工場鐵鏽皮、熱軋工場鐵繡皮等8項物質，均應列為廢 棄物。本次申請內容8項廢棄物，即增加45萬4000噸，比第2次環差報告經核 全部廢棄物總量271萬噸，多出了百分之十六，對環境品質的維護，有不利影響，因此判決台中市政府環保局敗訴。