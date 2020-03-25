公投重行公告惹爭議 前中選會主委陳英鈐遭判罰款20萬

中選會前年11月24日將十項公投案綁九合一選舉舉行，卻在法定公告期限之後，配合行政院修改意見，引發重行公告爭議，監察院去年通過彈劾時任中選會主委陳英鈐，移送公務員懲戒委員會；公懲會今判陳英鈐罰款20萬元。

監察院認為，依據公投法規定，中選會應在投票日28天前公告公投案及意見書，但中選會前年10月24日公告10項公投案的行政院意見書，又收到行政院函送的修正意見書，當時已超過法定期限，陳英鈐仍決定在同年11月2日重行公告政院意見書，引起發起公投的「下一代幸福聯盟」不滿提告。

台北高等行政法院裁定中選會應「停止執行」，中選會收到裁定後表示會提出抗告，但陳英鈐明知抗告並無影響停止執行效力，仍然不指示下屬及相關機關停止執行，且抗告案拖延提出；最高行政法院裁定駁回抗告，但當時距離公投僅剩4天，選舉公報早已發送到選民手中，中選會只好在四大報買全版廣告，公告撤銷11月2日版本的意見書，多花費931萬餘元公帑。

監委認為，此舉除造成公帑損失，也導致「合法公告未登載於公報，公報內容遭撤銷公告」的結果，令民眾混淆無所適從，影響公民投票意願，使人民對公投案所欲創制立法原則多數意見無法公平客觀呈現，嚴重斲傷政府公信力，最終以9票同意、3票反對，通過彈劾陳英鈐。