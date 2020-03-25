炒房名人帝寶劉媽媽遭討錢 房仲被起訴恐嚇取財未遂

陳姓男子前年初開始頻繁致電騷擾帝寶名人「劉媽媽」，稱昔日協助處理房產仲介，要求給付仲介費，恫嚇如果沒有交付，將到帝寶拉白布條抗議與投訴媒體等，劉媽媽之子俞昌哲提告對方恐嚇取財，陳男因未到案被通緝，因搭乘「世界夢號」郵輪在基隆港靠案後下船，隨即被基隆港務警察總隊逮捕移送台北地檢署歸案，今依恐嚇取財未遂罪將他起訴。

帝寶「劉媽媽」母子因炒房聞名，俞昌哲曾因駕駛保時捷撞傷林姓機車騎士肇事逃逸，因雙方和解，檢方不起訴。事後，俞男認為車禍鬧上媒體，害他遭網友辱罵、訕笑造成名譽受損，反控告林涉加重誹謗，但因林的指控符合事實，並無犯意，也不起訴。

檢警調查，陳姓男子在1990年代，專門協助「劉媽媽」仲介房屋，其中一次處理物件時，認為約定成交後要向買家及賣家各收取一筆百萬元仲介費，但買家「劉媽媽」已經付錢，賣家則未付清，前年開始頻繁致電騷擾要求「劉媽媽」及其子代墊金錢。

陳男用大陸、香港地區的門號，以及私人手機，數次致電「劉媽媽」及俞男，對俞男恫嚇「如果你們不好好處理，就要去帝寶拉白布條抗議。」另對「劉媽媽」恫嚇「我就去鬧到上報、上電視！」

雖「劉媽媽」與俞男並未交付財物，但不堪其擾，出面控告對方涉恐嚇取財。陳男屢次未到庭，檢方因傳拘無著發布通緝，2月3日陳男搭乘「世界夢號」郵輪，在基隆港靠案後下船，隨即被基港總隊逮捕移送北檢歸案。

內勤檢察官訊問後，命他限制住居。豈料，2月4日「世界夢號」4日在高雄港要停泊時，因曾搭載過確診新冠肺炎的乘客，被拒絕靠港，北檢接獲訊息，擔心陳男成為防疫漏洞，已通報衛生單位命陳男必須居家隔離14天。

陳男供稱，他是要索取當年的仲介費，才會頻繁致電，相關往事可以問「劉媽媽」的弟弟也知情。檢方查出，「劉媽媽」多年前已繳清佣金，也曾數度借款給對方，但實際金額因時間太久已忘記，而「劉媽媽」的弟媳作證不知情。

檢方根據錄音、通聯紀錄等物證，認定陳男前年初開始致電「劉媽媽」及其子數十次並要求交付財物，今依恐嚇取財未遂罪將他起訴。