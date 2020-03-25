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「有人得新冠肺炎？！」 中正大學：假消息

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
國立中正大學日前有不知名人士於匿名粉專留言「聽說有人得武漢肺炎了？！」，學生會出面澄清。圖／截取自中正大學學生會臉書粉專
國立中正大學日前有不知名人士於匿名粉專留言「聽說有人得武漢肺炎了？！」，學生會出面澄清。圖／截取自中正大學學生會臉書粉專

國立中正大學日前有不知名人士匿名於公開臉書粉專「靠北中正」留言「聽說有人得武漢肺炎了？！」引起學生議論，中正大學與學生會澄清表示，此為假消息，截至24日晚間11點46分為止，中正大學並無出現新冠肺炎確診個案，請學生誤信謠言。

中正大學表示，此名學生是以疑問方式詢問，校方相信留言學生並不是有心造謠，所以本次不會追究，為避免學生恐慌，已請學生會協助澄清，但如後續還是蓄意繼續謠傳，校方不排除訴諸法律行動。

中正大學學生會表示，傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金。」如學生認為自己有很多錢，建議可捐給防疫中心或者中正大學，用在更有意義的地方。

國立中正大學日前有不知名人士於匿名粉專留言「聽說有人得武漢肺炎了？！」，學生會出面澄清。圖／截取自中正大學學生會臉書粉專
國立中正大學日前有不知名人士於匿名粉專留言「聽說有人得武漢肺炎了？！」，學生會出面澄清。圖／截取自中正大學學生會臉書粉專

中正大學 新冠肺炎 傳染病

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