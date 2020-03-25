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率眾拆蔣公銅像還強摘分局長警帽 蔡丁貴今獲緩刑

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
蔡丁貴。圖／聯合報系資料照片
蔡丁貴。圖／聯合報系資料照片

自由台灣黨主席蔡丁貴3年前未申請集會遊行，兩度號召群眾拆除基隆火車站前圓環的蔣中正銅像，並發表演說、占用車道，造成交通大亂；蔡與警方推擠時，還強摘分局長警帽扔地。檢方依違反集會遊行法起訴蔡，一審判蔡應執行拘役50日，得易科罰金；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，宣告蔡丁貴緩刑2年。

蔡丁貴為表達拆除「228事件殺人元凶蔣介石」銅像、「台灣獨立建國」等訴求，透過個人臉書及黨的臉書社團號召民眾與社團成員，在2017年2月27日到基隆火車站前圓環，拆除蔣公銅像。

當天中午12點多，蔡丁貴率領多人到火車站前圓環，以「殺人凶手何須膜拜」為由，擅自占據圓環，拉起布條喊口號，蔡並發表演說，號召與會者拆除銅像，進而攀爬銅像，再由民眾以繩索套住銅像，試圖扳倒銅像，過程中與警方發生推擠衝突。

警方以違反集會遊行法3次舉牌制止，要求解散無效；蔡丁貴置之不理，繼續聚眾在車道靜坐、站立，最終基隆市府派員出面和蔡丁貴交涉，並收取陳情狀，他才率眾離開。

同年3月8日，市府舉辦228追思活動，蔡丁貴率眾在海洋廣場以「落實轉型正義」等訴求，拉布條表示抗議，並發表演說，最後率眾任意跨越道路，前往火車站前圓環。

蔡丁貴和群眾遭遇警方阻擋，雙方對峙，待警方第一次舉牌後，蔡丁貴多次出手強摘警員警帽，丟棄在地，連分局長上前和他溝通，他也出手強摘分局長警帽，隨手往旁邊丟棄。

警方3次舉牌制止要求解散，蔡仍置之不理，繼續帶領群眾唱歌或以站立方式占用車道，直到下午4點20多分才自行結束活動，

一審去年8月依犯集遊法「首謀不遵令解散罪」兩罪，各處拘役20日，犯集遊法侮辱公務員罪處拘役20日，應執法拘役50日；高院二審今天宣判。

蔡丁貴 火車站 集會遊行

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