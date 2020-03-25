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越南偷渡客脫逃有人接應 陳國恩：已鎖定一組對象追捕
海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助31名越南偷渡客來台，前晚有6人自留置室脫逃。海巡署長陳國恩上午在立法院表示，逃跑者皆有人接應，現已鎖定一組對象進行查緝，正盡全力圍捕。
國安局長邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。民進黨立委羅致政關切偷渡客逃跑案情，列席備詢的陳國恩表示，經回放留置場所監視系統影帶，逃跑者分兩組，一組是晚上9點多，一組則是凌晨，看守人員涉及疏失，將會懲處。
陳國恩表示，兩組脫逃者應有人接應，海巡署現已鎖定一組對象，進行圍捕。
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