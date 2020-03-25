越南偷渡客脫逃有人接應 陳國恩：已鎖定一組對象追捕

男子李明彥不滿立委賴香伶任職北市勞動局長時罔顧勞權，前年持鋼筋衝入勞動局長辦公室，攻擊賴的頭部，被提訊出庭時仍堅稱「正義的暴力是革命」，一審被判3月徒刑。案件上訴，台灣高等法院認為李犯罪動機情有可原，羈押足以讓他有所警惕，且因已被羈押58天，昨改判拘役58日，羈押天數可折抵刑期，李免被關，檢方若爭執罪名仍可上訴。

2020-03-24 23:20