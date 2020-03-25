快訊

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南偷渡客脫逃有人接應 陳國恩：已鎖定一組對象追捕

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助24男、7女31名越南偷渡客來台，前晚有6人自留置室脫逃，正在追捕中。海巡署長陳國恩上午在立法院表示，逃跑者皆有人接應，現已鎖定一組對象進行查緝，正盡全力圍捕。圖擷自立法院直播畫面
海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助24男、7女31名越南偷渡客來台，前晚有6人自留置室脫逃，正在追捕中。海巡署長陳國恩上午在立法院表示，逃跑者皆有人接應，現已鎖定一組對象進行查緝，正盡全力圍捕。圖擷自立法院直播畫面

海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助31名越南偷渡客來台，前晚有6人自留置室脫逃。海巡署長陳國恩上午在立法院表示，逃跑者皆有人接應，現已鎖定一組對象進行查緝，正盡全力圍捕。

國安局長邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。民進黨立委羅致政關切偷渡客逃跑案情，列席備詢的陳國恩表示，經回放留置場所監視系統影帶，逃跑者分兩組，一組是晚上9點多，一組則是凌晨，看守人員涉及疏失，將會懲處。

陳國恩表示，兩組脫逃者應有人接應，海巡署現已鎖定一組對象，進行圍捕。

延伸閱讀

邱國正：林宅血案幾完成解密 促轉會要看就給看

1200公里海岸線 恐成防疫大挑戰

6名偷渡客落跑 查緝單位：海巡非專業收容單位較無經驗

防範偷渡成防疫破口 海巡署加強巡弋船舶越界熱區

相關新聞

移民署推「擴大自行到案」 滯台逾期投案免除禁止入國

移民署南區事務大隊雲林縣服務站，舉行家庭教育暨法令宣導課程，除用多國語言向新住民進行新冠肺炎衛教，也宣導移民署 目前推動...

「有人得新冠肺炎？！」 中正大學：假消息

國立中正大學日前有不知名人士匿名於公開臉書粉專「靠北中正」留言「聽說有人得武漢肺炎了？！」引起學生議論，中正大學與學生會...

率眾拆蔣公銅像還強摘分局長警帽 蔡丁貴今獲緩刑

自由台灣黨主席蔡丁貴3年前未申請集會遊行，兩度號召群眾拆除基隆火車站前圓環的蔣中正銅像，並發表演說、占用車道，造成交通大...

越南偷渡客脫逃有人接應 陳國恩：已鎖定一組對象追捕

海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助31名越南偷渡客來台，前晚有6人自留置室脫逃。海巡署長陳國恩上午在立法院表示，逃跑者...

人夫抓姦撞見嬌妻和小王全裸蓋棉被 痛心離婚求償50萬

越南籍黎姓女子和台籍的黃姓先生結婚不到2年，黎就在外交男友，還一起同居在移工宿舍中，黃遲等不到老婆回家，和親友到宿舍抓姦...

警察連問6次不理會 攤販違停罰900元 拒檢再罰2萬元

陳姓男子在台北街頭擺攤，車子違停，面對警員連跟他要6次證件都不理會，還藉口移車駛離現場，違停被罰900元，拒檢再罰2萬元...

影／防移工成新冠肺炎破口 中警查10逃逸移工遣返

台灣目前新冠肺炎確診病例突破200人，其中也有外籍移工確診病例，外界也擔心失聯移工成防疫缺口，警政單位也積極配合中央查緝...

空軍司令部爆虛領誤餐費 空軍：29人繳回1萬8150元

周刊披露空軍司令部逾百名軍士官明明準時下班，或在已在司令部餐廳吃完飯才回家，卻假借公出或加班等理由，每天虛報150元的誤...

搭百貨公司手扶梯跌傷求償 法官以他無法舉證駁回

趙男兩年前到中友百貨購物，指控稱手扶梯故障，致他重摔受傷，請求損害賠償， 要求中友百貨董事長賠償149萬元，法官勘驗趙搭...

公寓遭縱火9死 房東過失致死起訴

新北市中和區興南路二段一處公寓二○一七年遭人縱火，四、五樓出租套房九名房客葬身火場；案發後，縱火犯嫌李國輝二度被判死刑，高院更一審審理中。出租套房的連姓女房東因未做好消防安全把關，檢方認定有疏失，昨天依過失致死罪嫌起訴，成為全國首例。

打傷勞動局長賴香伶 改判拘役58日

男子李明彥不滿立委賴香伶任職北市勞動局長時罔顧勞權，前年持鋼筋衝入勞動局長辦公室，攻擊賴的頭部，被提訊出庭時仍堅稱「正義的暴力是革命」，一審被判3月徒刑。案件上訴，台灣高等法院認為李犯罪動機情有可原，羈押足以讓他有所警惕，且因已被羈押58天，昨改判拘役58日，羈押天數可折抵刑期，李免被關，檢方若爭執罪名仍可上訴。

「美國軍官」網路詐財 被女警拆穿

「如果沒有妳，我的日子將不完整。」台南市38歲已婚外事女巡官許儷馨，經由臉書收到告白訊息，對方自稱駐伊拉克聯合國部隊三星上將獲得180萬美金獎勵，要寄來台灣購屋和許共築愛巢，但要她先付1萬5千美金運費，許反向查證，發現詐騙集團假冒美國某前州議員照片行騙，昨天寫詩提醒民眾小心愛情陷阱。

熱門新聞

影／8旬老翁開車不明原因倒車暴衝 撞倒多輛機車還拖行婦人

47歲老來得子打死14天大男嬰 桃園狠父判18年還想交保

與美女名醫不倫還又吸金3.8億 光電董座判刑8年半定讞

他超龜速車未保持50公尺安全距離 罰3000元還記點

機車快遞員未兩段式遭撞飛 19歲汽車駕駛闖紅燈釀禍

桃園男居家檢疫偷溜 自稱口渴想買飲料半小時就被抓回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。