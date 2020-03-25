快訊

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人夫抓姦撞見嬌妻和小王全裸蓋棉被 痛心離婚求償50萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
黎女背著先生和小王同居，老公抓姦目睹2人全裸躺在床上僅蓋棉被。示意圖／ingimage
黎女背著先生和小王同居，老公抓姦目睹2人全裸躺在床上僅蓋棉被。示意圖／ingimage

越南籍黎姓女子和台籍的黃姓先生結婚不到2年，黎就在外交男友，還一起同居在移工宿舍中，黃遲等不到老婆回家，和親友到宿舍抓姦，當場目睹老婆和小王全身赤裸，一起躺在床上僅蓋著棉被，黃心痛訴請離婚並向妻子求償50萬元撫慰金，法院准許2人離婚，並判黎得賠黃12萬元，可上訴。

黃男說，婚後妻子常向他要生活費、提供資金去美甲店，未料她私下竟和同為越南籍的小王交往，甚至同住在對方員工宿舍，後來和親友到場查看，撞見老婆、小王全身赤裸躺在床上，認為2人有發生性交，已經違反婚姻忠誠，且妻子被發現出軌就不回家，繼續和小王住在外面。

他表示，自己婚後全心全意照顧家庭，但和老婆才結婚短短1、2年，對方就和別的男人交往、同居，造成他身心受創、痛苦不堪，除了向法院訴請離婚，也和妻子求償50萬元精神撫慰金。

黎女則說，忘記何時和先生分居，是對方要她搬出去，且和該男子僅是朋友關係，老公偷看她的手機發現合照，但照片是很多朋友一起出遊，並非單獨合影，至於被發現睡在男子宿舍時，當天因和朋友相約喝酒，臨時沒地方住才去，自己喝到不醒人事，老公就說帶親友來抓姦。

法院審酌，有關黃男指稱，提出相關合照、蒐證畫面佐證，而黎女起初說沒地方睡才去找該男子，當天喝醉自己都沒穿，男子則有穿內褲，認為自己遭設計，但經勘驗證據後，黎改口說，因租不到房子想說男子是她好友，才帶著行李、衣物過去住，但對於搬家時間說詞不一。

此外，黎女被查獲時，和男子全身赤裸共躺一床僅蓋棉被，四處整齊擺放她的包包、衣服及行李，顯然已居住一段時間，與她自稱「借住」顯然不符，加上黎在臉書放上自己和男子合照，她手搭在對方肩膀、臉貼臉，舉動親密，已超出一般社交界線。

法院認為，黎女和異性不當交往，已逾越普通男女友誼關係，和黃男婚姻有重大破綻，准許2人離婚，並判黎得賠償黃12萬元。

延伸閱讀

甜出汁！孫儷被人夫環抱餵吃 催52.5億人次狂追劇

夫簽同意書准妻紅杏出牆還提離婚 妻辯老公在外有小三

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中

人夫手機約砲被抓包 竟惱羞當警察面痛毆老婆

相關新聞

移民署推「擴大自行到案」 滯台逾期投案免除禁止入國

移民署南區事務大隊雲林縣服務站，舉行家庭教育暨法令宣導課程，除用多國語言向新住民進行新冠肺炎衛教，也宣導移民署 目前推動...

「有人得新冠肺炎？！」 中正大學：假消息

國立中正大學日前有不知名人士匿名於公開臉書粉專「靠北中正」留言「聽說有人得武漢肺炎了？！」引起學生議論，中正大學與學生會...

率眾拆蔣公銅像還強摘分局長警帽 蔡丁貴今獲緩刑

自由台灣黨主席蔡丁貴3年前未申請集會遊行，兩度號召群眾拆除基隆火車站前圓環的蔣中正銅像，並發表演說、占用車道，造成交通大...

越南偷渡客脫逃有人接應 陳國恩：已鎖定一組對象追捕

海巡署日前查獲2名台灣籍船員涉嫌協助31名越南偷渡客來台，前晚有6人自留置室脫逃。海巡署長陳國恩上午在立法院表示，逃跑者...

人夫抓姦撞見嬌妻和小王全裸蓋棉被 痛心離婚求償50萬

越南籍黎姓女子和台籍的黃姓先生結婚不到2年，黎就在外交男友，還一起同居在移工宿舍中，黃遲等不到老婆回家，和親友到宿舍抓姦...

警察連問6次不理會 攤販違停罰900元 拒檢再罰2萬元

陳姓男子在台北街頭擺攤，車子違停，面對警員連跟他要6次證件都不理會，還藉口移車駛離現場，違停被罰900元，拒檢再罰2萬元...

影／防移工成新冠肺炎破口 中警查10逃逸移工遣返

台灣目前新冠肺炎確診病例突破200人，其中也有外籍移工確診病例，外界也擔心失聯移工成防疫缺口，警政單位也積極配合中央查緝...

空軍司令部爆虛領誤餐費 空軍：29人繳回1萬8150元

周刊披露空軍司令部逾百名軍士官明明準時下班，或在已在司令部餐廳吃完飯才回家，卻假借公出或加班等理由，每天虛報150元的誤...

搭百貨公司手扶梯跌傷求償 法官以他無法舉證駁回

趙男兩年前到中友百貨購物，指控稱手扶梯故障，致他重摔受傷，請求損害賠償， 要求中友百貨董事長賠償149萬元，法官勘驗趙搭...

公寓遭縱火9死 房東過失致死起訴

新北市中和區興南路二段一處公寓二○一七年遭人縱火，四、五樓出租套房九名房客葬身火場；案發後，縱火犯嫌李國輝二度被判死刑，高院更一審審理中。出租套房的連姓女房東因未做好消防安全把關，檢方認定有疏失，昨天依過失致死罪嫌起訴，成為全國首例。

打傷勞動局長賴香伶 改判拘役58日

男子李明彥不滿立委賴香伶任職北市勞動局長時罔顧勞權，前年持鋼筋衝入勞動局長辦公室，攻擊賴的頭部，被提訊出庭時仍堅稱「正義的暴力是革命」，一審被判3月徒刑。案件上訴，台灣高等法院認為李犯罪動機情有可原，羈押足以讓他有所警惕，且因已被羈押58天，昨改判拘役58日，羈押天數可折抵刑期，李免被關，檢方若爭執罪名仍可上訴。

「美國軍官」網路詐財 被女警拆穿

「如果沒有妳，我的日子將不完整。」台南市38歲已婚外事女巡官許儷馨，經由臉書收到告白訊息，對方自稱駐伊拉克聯合國部隊三星上將獲得180萬美金獎勵，要寄來台灣購屋和許共築愛巢，但要她先付1萬5千美金運費，許反向查證，發現詐騙集團假冒美國某前州議員照片行騙，昨天寫詩提醒民眾小心愛情陷阱。

熱門新聞

影／8旬老翁開車不明原因倒車暴衝 撞倒多輛機車還拖行婦人

47歲老來得子打死14天大男嬰 桃園狠父判18年還想交保

與美女名醫不倫還又吸金3.8億 光電董座判刑8年半定讞

他超龜速車未保持50公尺安全距離 罰3000元還記點

機車快遞員未兩段式遭撞飛 19歲汽車駕駛闖紅燈釀禍

桃園男居家檢疫偷溜 自稱口渴想買飲料半小時就被抓回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。