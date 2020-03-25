人夫抓姦撞見嬌妻和小王全裸蓋棉被 痛心離婚求償50萬

越南籍黎姓女子和台籍的黃姓先生結婚不到2年，黎就在外交男友，還一起同居在移工宿舍中，黃遲等不到老婆回家，和親友到宿舍抓姦，當場目睹老婆和小王全身赤裸，一起躺在床上僅蓋著棉被，黃心痛訴請離婚並向妻子求償50萬元撫慰金，法院准許2人離婚，並判黎得賠黃12萬元，可上訴。

黃男說，婚後妻子常向他要生活費、提供資金去美甲店，未料她私下竟和同為越南籍的小王交往，甚至同住在對方員工宿舍，後來和親友到場查看，撞見老婆、小王全身赤裸躺在床上，認為2人有發生性交，已經違反婚姻忠誠，且妻子被發現出軌就不回家，繼續和小王住在外面。

他表示，自己婚後全心全意照顧家庭，但和老婆才結婚短短1、2年，對方就和別的男人交往、同居，造成他身心受創、痛苦不堪，除了向法院訴請離婚，也和妻子求償50萬元精神撫慰金。

黎女則說，忘記何時和先生分居，是對方要她搬出去，且和該男子僅是朋友關係，老公偷看她的手機發現合照，但照片是很多朋友一起出遊，並非單獨合影，至於被發現睡在男子宿舍時，當天因和朋友相約喝酒，臨時沒地方住才去，自己喝到不醒人事，老公就說帶親友來抓姦。

法院審酌，有關黃男指稱，提出相關合照、蒐證畫面佐證，而黎女起初說沒地方睡才去找該男子，當天喝醉自己都沒穿，男子則有穿內褲，認為自己遭設計，但經勘驗證據後，黎改口說，因租不到房子想說男子是她好友，才帶著行李、衣物過去住，但對於搬家時間說詞不一。

此外，黎女被查獲時，和男子全身赤裸共躺一床僅蓋棉被，四處整齊擺放她的包包、衣服及行李，顯然已居住一段時間，與她自稱「借住」顯然不符，加上黎在臉書放上自己和男子合照，她手搭在對方肩膀、臉貼臉，舉動親密，已超出一般社交界線。

法院認為，黎女和異性不當交往，已逾越普通男女友誼關係，和黃男婚姻有重大破綻，准許2人離婚，並判黎得賠償黃12萬元。