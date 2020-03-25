警察連問6次不理會 攤販違停罰900元 拒檢再罰2萬元

陳姓男子在台北街頭擺攤，車子違停，面對警員連跟他要6次證件都不理會，還藉口移車駛離現場，違停被罰900元，拒檢再罰2萬元並吊扣駕照半年。陳不服提告，基隆地方法院法官勘驗警員秘錄器畫面，認定陳面對警員稽查虛與委蛇並逃逸，監理單位裁罰無誤。全案可上訴。

判決指出，陳男去年9月1日在台北市路旁擺攤，車輛違停要收攤時，北市信義警分局警員到場，要求陳出示證件。陳直接開車離去，被警方告發「拒絕停車接受稽查而逃逸」，公路總局台北市區監理所認定違規屬實，依道路交通管理處罰條例裁罰2萬元，吊扣駕照6個月；違停部分裁罰900元。

陳男不服處分，提起行政訴訟，指當時於做完生意準備收攤，才把車子開到攤位前。他有開警示燈，並陸續把貨品及生財器具搬上車。搬運過程中警員叫他儘速駛離，他怕影響交通，未注意警員要求出示證件，並非不服盤查逃逸，此外一案兩罰也不合理，聲明撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，警員密錄器錄影畫顯示，警員多次要求出示證件，陳未予理會，未待舉發程序完成就駕車離去，舉發無違誤。

法官勘驗畫面確認警員穿著制服，到場後要求陳出示證件，前後達6次。陳一開始全然不理會，執意搬運貨物，後來有說「不好意思」、「等一下」，但仍未停止搬運貨物。最後向警員說「車子不能過了啦，我讓他過啦」，然後進入駕駛座啟動車輛，將車窗搖下時指著窗外，示意要讓其他車輛通行，接著駛離現場。

法官認為，陳男顯然知道警員要求他接受稽查，卻虛與委蛇及逃逸，違反道路交通管理處罰條例「不服從交通勤務警察稽查」。陳主張警員要他儘速駛離，且未注意警員要求出示證件說詞不可採信。

一案兩罰部分，依行政罰法規定，數行為違反同一或不同行政法義務規定者，分別處罰。道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則也規定，2種以上違反道路交通管理行為，應分別舉發、處罰。

法官指出，陳男違停屬「在禁止臨時停車處所停車」違規，後來拒絕警員稽查並駕車逃逸，屬「拒絕停車接受稽查而逃逸」違規，兩者明顯為不同違規行為，自不適用一行為不二罰原則。