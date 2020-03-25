影／防移工成新冠肺炎破口 中警查10逃逸移工遣返

台灣目前新冠肺炎確診病例突破200人，其中也有外籍移工確診病例，外界也擔心失聯移工成防疫缺口，警政單位也積極配合中央查緝，台中市第五警分局前天下午有警員定點攔查時，就發現一輛廂型車疑似超載，前往攔查發現車內載滿外籍移工，經查車內有10名越南籍移工，其中8名經通報失聯、2名是以觀光逾期停留，昨天依違反入出國及移民法，移送台中專勤隊遣返。

台中市第五警分局表示，所長林嘉榮、巡佐吳明德在23日下午5時許巡邏時，發現一輛廂型車車內乘客人數眾多，疑似超載，行駛顯有危險之虞，向前攔查，發現車上載10名外籍人士，都未攜帶居留證、護照等證件，經通報警力支援帶返所查證身分，發現8名越南籍失聯移工、2名以觀光名義入境逾期停留越南籍人士，總計9男1女、年紀都約30至40歲間，依規定調查確認身分後，交內政部移民署台中市專勤隊依違反入出國及移民法遣返。

台中市第五警分局表示，移工如經查有逃逸行為，除面臨罰鍰及遭遣返外，也會影響日後來台工作機會。警方執行勤務如發現可疑外籍人士將持續主動盤查，查證是否非法移工身分，嚴防造成防疫破口。