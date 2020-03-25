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空軍司令部爆虛領誤餐費 空軍：29人繳回1萬8150元

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍司令部餐廳一景。圖／空軍司令部臉書專頁
空軍司令部餐廳一景。圖／空軍司令部臉書專頁

周刊披露空軍司令部逾百名軍士官明明準時下班，或在已在司令部餐廳吃完飯才回家，卻假借公出或加班等理由，每天虛報150元的誤餐費，涉嫌偽造文書，遭到廉政署及調查局查辦。空軍司令部上午表示，經統計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，共計1萬8150元，相關人員誤領費用已全數繳回。

周刊報導表示，廉政署及調查局接獲檢舉，為保護檢舉人身分，故意擴大清查範圍，根據營區電子門禁系統資料，以及司令部所掌握的用餐人名單，意外發現，2個單位中有超過一半、逾百名軍士官都虛報，涉案最高階級至上校，就連負責審核的人事軍務處也有人涉案。

但空軍司令部否認有「虛報誤餐費，空軍逾百人送辦」情節，表示報導內容「部分與事實不符」。空軍在獲報後，極為重視，立即組成專案小組進行行政調查，計有29員、共121筆不符規定申領誤餐費，共計1萬8150元，相關人員誤領費用已全數繳回。

空軍司令部說，此案並非報導所述百餘人員，且全案刻正由司法機關釐清案情，空軍秉持「毋枉毋縱」原則辦理，若涉及不法，決不寬貸。

空軍 偽造文書 加班

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