前台南縣議長吳健保犯8罪 台南高分院判應服刑10年

前台南縣議長吳健保涉及職棒打假球案，2014年8月被高等法院以恐嚇、詐欺等罪各判刑3年2月、2年3月確定後，同年9月底，台南地檢署代發監執行前，他潛逃菲律賓長達4年多，直到2019年1月由菲國警方逮獲，遣返回宜蘭監獄服刑。吳因犯下貪污、賭博、詐欺、妨害自由等8項罪名被判刑確定，台南高分檢檢察官聲請法院定「應執行刑」，台南高分院日前裁定吳應共服刑10年。

吳健保當年被新北地檢署查出與綽號「雨刷」的蔡政宜等人勾結，從2006年起聯合或各自以美色或重金誘惑或暴力威脅等方式，操控當時部分球員打放水球，吳健保與雨刷集團藉此操縱比賽勝負，從中簽賭獲利。

2014年高等法院依詐欺、恐嚇等罪，判吳健保5年5月徒刑確定，其中，3年2個月徒刑不得易科罰金，須入監服刑，吳健保卻在9月底發監服刑前逃亡，直到2019年1月16日，被菲國警方在蘇比克灣一處別墅查獲後，遣返回宜蘭監獄服刑。

2019年9月，台南高分院依貪污治罪條例對吳健保涉犯曾文溪砂石盜採案判刑3年，加上他潛逃菲國前判決確定的司法案件，包括1件賭博、3件詐欺、2件詐欺未遂、1件妨害自由等共8項罪名，台南高分檢檢察官向台南高分院聲請為吳健保定「應執行刑」，高分院裁定吳健保共應服刑10年。