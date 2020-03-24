近百歲人瑞在養護中心摔傷 法官認定：看護有疏失

高雄市一家私立養護中心在4年前發生高齡住民摔傷意外，年近百歲許老太太慘摔骨折，家屬氣憤難耐，外籍看護挨告業務過失傷害。看護自認專心照護，是許老太太躁動才會跌倒，但橋頭地院認為，看護若能調整洗澡流程、或向家屬反映照護需求，應能降低意外發生可能，最後認定有照護疏失，判看護拘役40日，得易科罰金，可上訴。

看護奴拉妮（化名）負責照顧許老太太已有兩、三年時間。然而，2016年2月18日一大早，奴拉妮準備替許老太太沐浴時，想到要到床尾旁的櫃子拿取衣服，讓許老太太單獨坐在洗澡椅子上。許老太太身體前傾，想伸手拉床欄，沒想到一個重心不穩就摔落地面，前額、右大腿、膝蓋有多處挫傷，右股骨也骨折。

許老太太的兒子氣得報警討公道。奴拉妮坦承許老太太在準備洗澡時跌倒，但否認犯業務過失，辯稱「這是工作上的意外」，強調自己專心照顧，是老太太動來動去才跌倒。奴拉妮的辯護律師則辯稱，奴拉妮無從預見許老太太會起身，況且洗澡處並沒有合適放置衣物的空間，洗澡也沒有一定順序或流程，不能單以傷害結果回推照顧者應負責。

養護中心負責人、員工雙雙證稱，許老太太手很有力氣，會翻動東西，較難照顧。許老太太的兒子坦言，母親雖然當時高齡96、97歲，不能走路，但手還可以動，養護中心曾提過說母親較躁動，起初母親11年前入住養護中心時，因擔心母親抗拒綁束帶，才沒簽署約束同意書，但時隔這麼多年，口頭上有養護中心可以視情況綁束帶，由院方判斷。

橋頭地院審理認為，奴拉妮照顧許老太太已有一段時間，自然對她狀態有一 定了解，並非不能預見她躁動，也不是不能讓她改採躺姿、或先拿衣物再讓她坐上洗澡椅，甚至上束帶等作法也都能大幅減少跌倒受傷可能性；況且，這些做法對奴拉妮而言，並不算特別困難，也沒有不能為之的理由。

法官再指，養護中心與看護身為第一線貼身照顧住民的人，自然比偶爾探視的家屬更清楚住民的身體狀況，也有較多醫療及照護教育訓練，而更能夠適切的評估；看護或養護中心應主動向家屬反應照護上使用束帶有實際需求，透過更進一步的溝通共同避免住民發生跌倒意外，甚至在家屬堅決拒絕束帶狀況下， 可以拒收住民或變更重訂契約。

橋頭地院認為，許老太太身體老化，身體狀況已不能跟當初入住時比擬，但養護中心卻一直以當初未簽署約束同意書為由，沒想到許老太太可能隨時間老去，漸漸有約束必要性，院方明顯忽略許老太太實際需求，在照護上有所疏懈。

橋頭地院審結，認為奴拉妮身為看護，照理應高度注意住民安全，況且，許老太太案發時年近百歲，是跌倒高風險群，奴拉妮卻仍疏於注意，導致她受傷，認定有業務過失。法官衡量許老太太傷勢等，依業務過失傷害罪，判奴拉妮拘役40日，得易科罰金12萬元，可上訴。