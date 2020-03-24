天母弒母案 患病碩士女：只是打架 媽媽往生很驚訝

台北市天母弒母案犯嫌林姓女碩士，去年毆打、狠踹、持長棍物打母親，還延遲報案致母親死亡，遭依殺直系血親尊親屬罪起訴，法院委由台大精神鑑定及林明傑教授心理衡鑑，均認為林恐有思覺失調症。今日法院開庭，林女稱只是和媽媽打架，沒有拿刀砍頭，沒想到那麼容易往生，盼法官從輕量刑，給予機會。

台大精神鑑定報告顯示，林女坦承失手殺母，否認有拿刀，僅用手腳毆打母，當時有靈體叫她去精舍等。台大團隊認定，林女犯案過程有一定程度邏輯，忍耐延遲，避免遭逮，但因精神疾病影響，選擇能力降低，難認不具選擇能力，是否顯著降低，應由法院職權認定。

心理衡鑑指出，林女是獨生，父親從事設計歐風豪宅風格，母親在晴光市場早期經商有成，累積財富，但從小在情緒暴力陰影下成長。林女國中時期至加拿大溫哥華讀書，後來至美國認識簡姓前夫，兩人在拉斯維加斯登記結婚，定居維吉尼亞洲，遭到暴力相向，精神不濟發生嚴重車禍後離婚。

林女父親約10年前病逝，她返台後與母親住在天母老式公寓，母親曾向親友說，女兒是「啃老族」，親友也指出林女獨來獨往。林女則認為父親易怒、母親愛說謊，自己20年都沒哭過。

心理衡鑑教授認為，母親長期阻止她向外求援，聯繫親友，平日寫字條「希望記得千萬別向外求援」，母女衝突越演越烈，爭吵聲經常出現在老式建物，鄰居因知道林母愛面子，而沒報警作罷。

心理衡鑑認為，林女先有孤僻型人格障礙症，且因車禍有創傷壓力疾患，又應有思覺失調症，父母是林女妄想型思覺失調症的對象，推測因思覺失調症，不能辨識行為，行為顯著降低等。

林女稱，媽媽瘋狂念經，想用法力或巫術殺我，眼神都有敵意，因媽媽偷了訴狀，發生衝突，有用腳踢她腿部、腹部，拿刀只是想要嚇她，輕輕地放在脖子上，「下不了手，當時手在發抖」。

林女辯稱，真的沒有砍她的頭，也沒有用物品打人，更沒有掐脖子，一直想不透為何母親自己把頭弄傷，母親有自殺傾向，服用安眠藥，常說撒手人間，有死亡念頭。她稱，只是和媽媽打架，沒想到人那麼脆弱，那麼容易往生，對此也很驚訝。

辯護人稱，林女因訴訟書狀爭執，和母親互有推拉，沒有殺母動機，且堅持沒有持物品打母，刀柄上驗出2人DNA，但以林母為主要型，且驗屍報告也無法認定，衝突過程，是否是他人持刀造成，且家中釣竿、掃把、拖打等長棍狀物，均無破損及血跡反應，難認林女持相關棍物攻擊林母。

辯護人稱，依照心理衡鑑，請求依照刑法19條減刑，且林女在看守所服用藥物治療，已能穩定病情正常社交，無再犯可能，請依照刑法59調情堪憫恕減刑。

檢察官論告指出，縱任林女患有失覺失調症，但思覺失調症是慢性化過程，林女今日開庭所述仍隱瞞實情，知道傷害或殺害母親是不對的，具違法認識，並無19條之適用。

檢察官稱，林女無病識感，並無59條情況，請合議庭考量林女入所監護的時機。告訴代理人則稱，林女犯後態度不佳，把原因歸咎在母親管教，請求從重量刑，且無19條適用，請依照刑法87條施以監護。

林女最後請求審判長給予機會，從輕量刑，讓她能回歸工作和生活。審判長最後問，案發後是否有擦掉血跡？林女回答，母親拿衛生紙擦血後，自己有把衛生紙丟進馬桶。今日全案辯論終結，審判長諭知，5月7日上午11點宣判。