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3嫌被控宰殺認養流浪狗 一審無罪二審逆轉有罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
苗栗縣民邱男等3人，被控宰殺20隻流浪狗，一審以罪嫌不足判3人無罪，經檢方上訴，台中高分院查出邱領養的1隻「配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩」犬隻，遭宰殺食用，今天依違反動物保護法改判邱等3人5月至6月不等徒刑。圖／本報資料照
苗栗縣民邱男等3人，被控宰殺20隻流浪狗，一審以罪嫌不足判3人無罪，經檢方上訴，台中高分院查出邱領養的1隻「配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩」犬隻，遭宰殺食用，今天依違反動物保護法改判邱等3人5月至6月不等徒刑。圖／本報資料照

苗栗縣民邱姓男子，被控兩年前向動保所認養多隻流浪狗，再將犬隻賣給莊男，莊再交給越南籍阮姓移工宰殺食用；檢方將3人起訴，一審以罪嫌不足判3人無罪，經檢方上訴，台中高分院查出邱領養的1隻 「配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩」犬隻，遭宰殺食用，今天依違反動物保護法改判邱等3人5月至6月不等徒刑，併科罰金25萬至27萬不等。可上訴三審。

檢警查出，邱男於2018年間向新竹、苗栗動保所認養多隻流浪狗，以每隻200元至300元價格賣給莊姓友人，再由莊姓友人交給阮姓越南籍移工進行宰殺，苗栗地檢署依違反動保法將3人起訴。

苗栗地院認為，現場採證送驗的動物頭骨及腳殘骸確屬犬隻所有，另採證的動物毛髮經鑑識比對結果，非全然為犬隻，也比對出與野豬、家豬型別序列相符，沒辦法證明是否為邱姓叔姪領養來的犬隻所有，也難以認定是犬隻遭殺害後所留下，去年9月判決邱男等3人無罪。檢察官不服提起上訴。

台中高分院審理後，認定邱男2018年1月16日先到「苗栗縣動物保護防疫所」，領養「配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩」犬隻，將該犬隻以200元代價賣給莊男，再由莊交給阮，在莊的三合院住處西南側屋內宰殺供人食用。

邱男等3人都否認有宰殺犬隻，但合議庭依據潘姓證人證詞、共同被告間供述、偵查報告、犬隻領養資料(含照片)與申報死亡資料，發現遺留在房屋內的藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩1條，就是犬隻所配戴，因此認定邱等3人確有宰殺犬隻供人食用，而成立犯罪。

二審合庭審酌，邱男等人無視於動物保護法所宣示尊重動物生命及保護動物的立法意旨，恣意宰殺犬隻供人食用，對保護動物的善良社會風氣影響甚為巨大，所為實不能寬容放縱，判處邱男有期徒刑5月，併科罰金25萬；判莊男6月，併科罰金25萬；判阮男6月，併科罰金27萬元，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

合議庭並以現場所查扣的許多動物毛髮及狗頭、腳殘骸、血跡，雖然經過法務部調查局鑑定結果其中部分來源有3隻不同犬隻個體，但是因受到鑑定資源的限制，檢察官所提之證據，僅能證明邱等人在房屋宰殺配戴藍色尼龍項圈綴有綠色尼龍繩的犬隻1隻。

至於檢察官就邱等3人被訴另宰殺犬隻19隻部分所舉的證據，合議庭認罪嫌不足，這一部分基於無罪推定原則，即應為邱等3人有利之認定，從而不另為無罪之諭知。

檢察官 認養 越南

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