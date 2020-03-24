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臉書散播不實疫情 澎檢對散播者緩起訴

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
澎湖地檢署快速偵結散播不實疫情者，對涉案人處分緩起訴。圖／擷自Google map
澎湖地檢署快速偵結散播不實疫情者，對涉案人處分緩起訴。圖／擷自Google map

澎湖縣湖西鄉菓葉村8名村民到土耳其旅遊回國，當初步檢驗報告未出爐，鄧姓男子在臉書社群網站，留言「已確定」、「澎湖已經淪陷了」，引起澎湖縣民一陣嘩然。澎湖地檢署主動查辦，昨天傳喚鄧到案，因他已刪除留言且已認錯，檢方對他緩起訴，但須繳處分金5萬元，並參加法治教育講習。

湖西鄉菓葉村8名村民3月4日至13日到土耳其旅遊，3月13日回國後，其中1人在桃園機場因身體不適，防疫單位採檢送驗，初步結果是陰性，其他7人回澎湖後，也經採檢體送台北化驗。

檢疫結果未出爐，3月19日就有澎湖民眾發現，有人在臉書好友貼文的留言處，「澎湖已經淪陷了，菓葉土耳其之旅已確診，澎湖完蛋了」、「之前未隔離之前都到北辰趴趴走」等不實訊息，使得閱覽民眾以為澎湖縣境內已有新冠肺炎確診病例，並曾在社區活動，引起民眾恐慌，澎湖地檢署立即主動剪報分案查辦。

澎湖地檢署表示，昨天檢察官傳喚鄧姓男子到案，訊問後，認為鄧涉嫌散播不實疫情，違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，快速偵結全案，檢方考量他坦承犯行，且已刪除不實訊息，才處分緩起訴，但要求鄧得於個人臉書刊登澄清文，並向公庫支付緩起訴處分金5萬元，以及參加2場法治教育。

澎湖 土耳其 新冠肺炎

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