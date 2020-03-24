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稱遭詐闖立院陳情 男持刀自殘傷了駐衛警
42歲的鄭姓男子今天下午4時許到立法院，自稱因借貸問題，想找立法委員陳情，但卻又不知道要找那位委員，駐守立院的保六員警因其未事先預約，不讓他進入立院，鄭男突然情緒失控，從隨身包包拿出一把水果刀自殘，警方強勢將其壓制後，目前已強制送醫治療。
據了解，今天下午4時22分，鄭男從立法院位於中山南路上的大門進入，自稱因借貸問題，需要找立法委員陳情，但因無事先預約，被駐守立法院的保六員警攔下；鄭男情緒不穩，突然就從包包內拿出一把水果刀揮舞，持自身左腹部刺下。
警方見狀立刻上前壓制鄭男，過程中一名警員手指遭劃傷，但無大礙；鄭男遭優勢警力壓制後，目前已被強制送往台大醫院救治，受傷員警也到立法院醫護室包紮傷口，警方後續已聯繫社會局協助。
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