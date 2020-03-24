快訊

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱遭詐闖立院陳情　男持刀自殘傷了駐衛警

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
今天下午4時22分，鄭男從立法院位於中山南路上的大門進入。圖／擷取自GoogleMap
今天下午4時22分，鄭男從立法院位於中山南路上的大門進入。圖／擷取自GoogleMap

42歲的鄭姓男子今天下午4時許到立法院，自稱因借貸問題，想找立法委員陳情，但卻又不知道要找那位委員，駐守立院的保六員警因其未事先預約，不讓他進入立院，鄭男突然情緒失控，從隨身包包拿出一把水果刀自殘，警方強勢將其壓制後，目前已強制送醫治療。

據了解，今天下午4時22分，鄭男從立法院位於中山南路上的大門進入，自稱因借貸問題，需要找立法委員陳情，但因無事先預約，被駐守立法院的保六員警攔下；鄭男情緒不穩，突然就從包包內拿出一把水果刀揮舞，持自身左腹部刺下。

警方見狀立刻上前壓制鄭男，過程中一名警員手指遭劃傷，但無大礙；鄭男遭優勢警力壓制後，目前已被強制送往台大醫院救治，受傷員警也到立法院醫護室包紮傷口，警方後續已聯繫社會局協助。

立法院 台大醫院

延伸閱讀

沈榮津：礦業法歸零思考 不合理條款都會刪除

新冠肺炎疫情未歇 立法院防疫措施再加強

蘇揆：不會為超前部署發緊急命令

「無害通過」被質疑 吳斯懷坦言用詞欠精確

相關新聞

強制道歉釋憲說明會 聲請人：道歉等同自我羞辱

妨害名譽案件經常有「登報道歉」等民事強制道歉判決，朱姓男子不服被判決強制道歉而聲請釋憲。大法官今天召開公開說明會，朱男說...

47歲老來得子打死14天大男嬰 桃園狠父判18年還想交保

桃園47歲林姓男子自稱「天師、大法師」，去年郭姓女友替他生了名兒子，未料出生14天就被林摑掌打死，事後草草用紙箱裝著下葬...

稱遭詐闖立院陳情　男持刀自殘傷了駐衛警

42歲的鄭姓男子今天下午4時許到立法院，自稱因借貸問題，想找立法委員陳情，但卻又不知道要找那位委員，駐守立院的保六員警因...

種大麻判5年違憲 基隆男子種大麻還做成煙草輕判2年

毒品危害防制條例規定意圖供製毒，栽種2級毒品大麻處5年以上徒刑，大法官日前宣告違憲。基隆市許姓男子種植大麻，還做成大麻菸...

李明彥持鋼筋攻擊判58天 賴香伶：被告也是勞動受害者

男子李明彥前年持鋼筋衝入北市勞動局長辦公室，朝時任局長的立委賴香伶頭部重擊，造成賴頭部受傷。台灣高等法院今天改判李明彥5...

中和公寓套房縱火害9命 女房東過失致死起訴

新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭人縱火，造成4、5樓出租套房9名房客因逃生不及葬身火場；案發後，男子李國輝涉...

網傳台中櫃姐染肺炎假訊息 設計師與咖啡店員工遭法辦

台中市第六警分局在昨天接獲西屯區百貨業者通報，陸續有消費者致電詢問是否有員工感染新冠肺炎，經追查發現有人在網路散布百貨專...

鈕承澤性侵不認罪、求緩刑 檢反對：請法官判他3年4月

台北地院審理國片導演鈕承澤性侵案，今天召開辯論庭。據了解，鈕承澤主張喜歡劇組女助理，沒有犯罪故意，認錯不認罪，律師替他求...

男子盜友信用卡冒名刷卡39次 還爽住總統套房判3月

曾姓男子約10年多前，利用到北部陳姓友人家中作客作客時，趁機取得陳銀行信用卡卡號等資料後，在13天內涉嫌冒用陳名義刷卡3...

陳宗彥稱投小黨浪費選票說 北檢：大法官認證過的事實

內政部政務次長陳宗彥去年12月間去參加小英新住民姊妹會模擬投票，上台致詞時說，「投給小黨是浪費選票。」陳為此挨告違反選罷...

竊盜慣犯提訊出庭企圖脫逃未遂 北檢法警壓制逮捕

一名魏姓慣竊因涉犯多起案件被檢方聲押獲准，台北地檢署今上午提訊他出庭，卻在訊後解還上囚車途中企圖脫逃，旋即遭法警壓制，並...

網友涉稱韓國瑜恐遭刺殺賺同情票 擾選情法辦結果沒事

今年總統大選前夕國民黨總統候選人韓國瑜的聲望落後蔡英文總統，高雄黃姓男子竟涉在臉書社團「公民割草行動」留言，稱會有刺殺韓...

熱門新聞

影／新北少婦違反居家檢疫被攔 裝無辜「只是去全聯買東西」

四線道全阻！國3北上38K七車追撞事故 1人救出無生命跡象

影／8旬老翁開車不明原因倒車暴衝 撞倒多輛機車還拖行婦人

47歲老來得子打死14天大男嬰 桃園狠父判18年還想交保

與美女名醫不倫還又吸金3.8億 光電董座判刑8年半定讞

機車快遞員未兩段式遭撞飛 19歲汽車駕駛闖紅燈釀禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。