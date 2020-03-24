2歲兒鎖廁所3天餓死 兄妹互推虐童

林姓酒店小姐撫養2歲兒子，將兒子關進廁所，與蕭姓男友外出，返家後兒子陳屍廁所，檢察官相驗，依遺棄致死、妨害幼童發育罪起訴林女、蕭、林女的哥哥即小孩舅舅；法院日前開庭，林女責任推向哥哥，法官今提訊羈押的林女哥哥審訊，林女哥哥說「是我妹關的」。

檢察官偵辦虐童案，認定林女、蕭、林女的哥哥有行為分擔、犯意聯絡，林男到案後羈押迄今，今天出庭撇清法律責任，否認犯罪。

24歲的林男說，妹妹打電話給母親，請他把小孩從嘉義帶到台北養、請他照顧，妹妹本來會拿錢給他買食物給小孩吃，「一次50或100元」，有錢時，他會去買4個麵包、1瓶鋁箔包飲料供一天進食，但沒有錢再去買水，林男說「我都吃小孩吃剩的」。

林男告訴法官，妹妹和男友外出時，都買他們自己要吃的，「沒有算我一份」，與妹妹同住的1個月，妹妹和男友睡床上，他和小孩睡地板，後來拿不到錢，他就離開台北回嘉義。

檢察官指控林男與妹妹、蕭將小孩關進廁所、未提供足夠營養，林男妹妹上次證述，將小孩關進廁所的是哥哥，林男今天則反咬妹妹，「小孩是妹妹關進廁所的」。

林男還說，妹妹如果心情不好時會打小孩，蕭也跟著一起打，他都是趁妹妹去酒店上班前把小孩從廁所裡抱出來；他說，有一次和妹妹從夜市回家，有看到小孩在喝廁所裡髒水。

由於林女領有輕度身障手冊，林男既無請律師辯護、反應也慢半拍，法官懷疑林家家庭背景，特地詢問林男的學歷？有無接受特殊教育？林男稱，他是嘉義某高職肄業，沒有受過特殊教育，庭末法官諭知林男還押，下月21日再開庭。

檢方指控，22歲林姓女子生下兒子，交給住在嘉義的母親照顧，林母無力撫養，2018年8月將孫子交給林女哥哥帶到台北還給林女，林女即與哥哥在租屋處共同撫養小孩，平日餵以麥香紅茶、泡麵等。

2018年10月，林女的哥哥離開租屋處，小孩留給林女繼續撫養，蕭與林女在同居期間，與林女外出遊玩，外出由林女買單。

2018年11月6日，林女再次因受不了兒子哭鬧，把兒子關進廁所後出門，11月9日回家時，兒子因敗血性休克死亡，林女、蕭起初沒打119報案，後在友人勸說下報警，警方到場發現，2歲男童陳屍廁所的地板，渾身沾滿糞便、排泄物，相驗時男童骨疫如柴，體重只有5公斤。