口罩之亂假訊息 調查局指源頭是對岸「天涯論壇」
新冠肺炎嚴峻，近日臉書及LINE等網路社群流竄我國捐贈口罩給日本1000萬片等不實訊息， 調查局追查發現，假訊息源頭來自大陸社群「天涯論壇」、「小兵衛報」，炒作後流入台灣LINE用戶群組，再由台中一名前里長竄改發送，調查局已約談該里長到案。
近日LINE謠傳，「民進黨禁止口罩出口，甚至不准父母親寄口罩給國外的子女，卻不只給了日本1000萬片，每週進貢美國10萬片，還悄悄的送給委內瑞拉、巴拉圭口罩，台灣人民和媒体沒人知道！可憐的台灣人，還在每天排隊買口罩？」
另謠傳「台灣地區悄悄的给巴拉圭捐100万口罩和10万个一次性手術帽，台灣人民和媒體没人知道，這是當地自己爆出來的」、
調查局發現，3月20日在臉書粉絲頁「今日海峽」首見，經溯源追查，該訊息在3月21日先於大陸社群「天涯論壇」及「微博」持續炒作，隔日又經過微博「小兵報道」加入炒作。
相關不實訊息透過台灣LINE的2名用戶散布至社群，一名台中地區前任里長接收後，將「民進黨禁止口罩出口」等內容，改成「中央禁止口罩出口，甚至不准父母親寄口罩給國外的子女，卻不只給了日本1000萬片，每週進貢美國10萬片，還悄悄的送給委內瑞拉、巴拉圭口罩」，再透過臉書散布。
台中市調查處3月22日約談這名前里長到案，他坦承散布，之所以將民進黨改成中央的用意，是不想太有針對性，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、「社會秩序維護法」移送台中地檢署。
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