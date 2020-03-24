中和公寓套房縱火害9命 女房東過失致死起訴

新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭人縱火，造成4、5樓出租套房9名房客因逃生不及葬身火場；案發後，男子李國輝涉縱火，二度被判死刑，高院更一審審理中。連姓女房東則因未做好消防安全把關，今天被新北地檢署依過失致死罪嫌起訴。

犯下這起縱火案的李男是緬甸華裔，有施用安非他命惡習，因認自己與前女友的情感糾紛變成朋友間的笑話，所以多次縱火報復。他前2次經旁人阻止而未釀死傷，但2017年11月22日以汽油縱火，火勢一發不可收拾，最後釀9死悲劇，其中還包括1名租在套房的警察。

李國輝被逮後，辯稱「腦中有個聲音叫我去做」，試圖以精神疾病脫罪，但一、二審均被法院判死，全案目前經最高法院撤銷、發回更審，高院更一審審理中。

縱火案造成9死意外，有家屬發現出租套房是事後二次施工隔間而成，通道狹窄不易逃生，出入鐵門也不具防火功效，認為連姓女房東母子未盡安全管理責任，提告2人過失致死罪。

檢方調查，連姓女房東2015年購得公寓時，明知出租套房是違章建築，也未經消防安檢許可，仍未改善現況，持續將套房出租給房客，對房客死亡結果有一定過失責任，因此依法起訴。其子因是名義負責人，偵結後不起訴處分。