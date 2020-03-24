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網傳台中櫃姐染肺炎假訊息 設計師與咖啡店員工遭法辦

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市江姓女子、劉姓男子涉嫌在Instagram、LINE，散布台中百貨櫃姐感染新冠肺炎的假訊息，今遭警方函送法辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市江姓女子、劉姓男子涉嫌在Instagram、LINE，散布台中百貨櫃姐感染新冠肺炎的假訊息，今遭警方函送法辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市第六警分局在昨天接獲西屯區百貨業者通報，陸續有消費者致電詢問是否有員工感染新冠肺炎，經追查發現有人在網路散布百貨專櫃櫃姐是案例134、感染新冠肺炎的訊息，警方獲報後會同衛生局查證，確認是假訊息後，追查訊息出處，昨天晚間查獲在社群軟體LINE與Instagram散布的劉姓設計師及咖啡店江姓女員工，全案將依法函送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局表示，轄內知名百貨公司業者從21日起，陸續接獲消費者致電詢問，館內是否有員工感染新冠肺炎後，在社群軟體群組發現有網友散播不實訊息，業者管理部門驚覺有異，昨天晚間7時許，向分局報案。

第六警分局獲報後，除同步通報衞生局外，立即報請地檢署檢察官指揮，並組成專案小組調查，並在2小時內將涉案的江姓女子（34歲）、劉姓男子（28歲）查緝到案。

據查，江女是咖啡店員工、劉是設計師，兩人分別在手機社群軟體Instagram、LINE，傳送百貨公司櫃姐感染新冠肺炎的訊息，江女與劉互不相識，兩人都辯稱是從朋友口中聽到，因此在網路提醒大家，不知道消息是錯誤的，全案警詢後將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局呼籲，防疫期間民眾應審慎識別各項訊息並加以查證，切勿因一時未查而散播不實訊息，誤踩防疫紅線，警方必將散播不實訊息造成社會恐慌者繩之以法，依法究辦。

台中市江姓女子、劉姓男子涉嫌在Instagram、LINE，散布台中百貨櫃姐感染新冠肺炎的假訊息，今遭警方函送法辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市江姓女子、劉姓男子涉嫌在Instagram、LINE，散布台中百貨櫃姐感染新冠肺炎的假訊息，今遭警方函送法辦。記者陳宏睿／翻攝

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