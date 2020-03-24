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鈕承澤性侵不認罪、求緩刑 檢反對：請法官判他3年4月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
鈕承澤今天出庭辯論，依舊否認犯下妨害性自主罪，律師請合議庭判他緩刑。記者王聖藜／攝影
鈕承澤今天出庭辯論，依舊否認犯下妨害性自主罪，律師請合議庭判他緩刑。記者王聖藜／攝影

台北地院審理國片導演鈕承澤性侵案，今天召開辯論庭。據了解，鈕承澤主張喜歡劇組女助理，沒有犯罪故意，認錯不認罪，律師替他求緩刑；檢察官論告說，鈕將犯罪行為歸責於被害人，即使認錯也沒誠意，具體求刑3年4月。法官訂4月14日宣判。

鈕承澤被控性侵後，多次公開表示因喜歡對方被誤會為犯罪；本月10日，法官傳喚「跑馬」劇組林姓女子作證，林女證稱覺得被害人與鈕有情愫；去年9月，鈕承澤在莊姓女律師的見證下與被害人調解成功，鈕給付「7位數」金錢給對方，雙方和解。

今天辯論庭中，據了解，辯護律師依然主張鈕承澤主觀上沒有犯罪故意，另辯，鈕以為女助理知道自己的意思；律師說，本案已調解成立、被告已彌補被害人身心損失，建請合議庭考量鈕承澤已道歉、已賠錢等因素，予以緩刑宣告。

檢方持反對意見，公訴檢察官論告認為，被害人是電影劇組的一員，事實上，與鈕承澤有上下隸屬的職場關係，她一開始沒有反抗，是為了保守工作權利，沒有激烈對抗並不代表順從，被害人只是不敢去觸怒龍顏。

檢方認為，鈕雖然表示過歉意，卻又將犯罪的責任推由被害人承擔，既使有歉意，也是毫無邊際的道歉而已，不算真心誠懇；鈕承澤所犯罪名是強制性交罪，刑度為3年以上10年以下有期徒刑，依他的犯後態度，不能量以最低刑度，對鈕承澤具體求刑3年4月。

合議庭今天也傳喚被害人出庭，讓她隔著雙面鏡訴訟參與，對量刑表示意見。被害人說，鈕承澤不認罪，她就無法原諒他，還說鈕賠錢只為求得輕判。

台北地檢署指控，鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕臨時取消會議，改邀友人到家聚會，藉機請劇組人員帶被害人到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害人獨留鈕家。

鈕承澤在劇組離去後，將被害人強壓在沙發上，強脫衣褲，以手指插入她的下體，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷採證，向警方報案。

檢警偵查，被害人胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，她的下體雖然無驗出與鈕DNA相符的微物跡證，但有新撕裂傷，且四肢出現新瘀傷，檢察官採信被害人指述，認定鈕涉及強制性交罪，將他起訴。

檢察官

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