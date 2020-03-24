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男子盜友信用卡冒名刷卡39次 還爽住總統套房判3月
曾姓男子約10年多前，利用到北部陳姓友人家中作客作客時，趁機取得陳銀行信用卡卡號等資料後，在13天內涉嫌冒用陳名義刷卡39次共消費4萬多元，甚至住進總統套房。台南地院依詐欺取財罪，判處曾徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，曾2009年9月，到陳姓被害人位於新北市住處作客，取得陳銀行信用卡卡號，先後多次在台北市中山區中山北路知名大飯店等地，上網冒用陳信用卡號等資料，向商家刷卡購買消費，
刷卡消費內容包含購買生活用品、項鍊、服飾、車票，還有六福村的門票等，其中最為昂貴的住進飯店總統套房，還買了純金戒指、項鍊等貴重飾品。陳男直到14天後發現信用卡無法使用，向銀行查詢才知道遭人盜刷，氣得報警並提告。
陳落網後坦承涉案，法官認為，曾盜刷他人信用卡，守法觀念淡薄，完全未思考自己的行為會對他人、社會造成什麼危害，雖然犯後坦承犯行，但事發至今未和受害人達成和解，或是賠償損失，考量到他家中經濟狀況不佳，量處其刑。
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