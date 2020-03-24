陳宗彥稱投小黨浪費選票說 北檢：大法官認證過的事實

內政部政務次長陳宗彥去年12月間去參加小英新住民姊妹會模擬投票，上台致詞時說，「投給小黨是浪費選票。」陳為此挨告違反選罷法，台北地檢署查出，大法官釋字721號解釋，有協同意見書提及5％門檻制讓小黨喪失席次分配權，浪費的選票形同「廢票」，陳的說法符合現實，今給予不起訴處分。

去年12月14日下午，民進黨婦女部到蔡英文總統桃園市北區競選總部舉行「2020小英新住民姊妹會模擬投票活動」，現場設置圈票處並搬來三個票匭，邀新住民模擬投票。

陳宗彥致詞時說明投票流程與相關法規。陳表示，很多小黨拚命說與民進黨理念相同，但「拿不到五趴就是浪費掉」，提醒新住民政黨票要集中給民進黨。陳為此挨告違反選罷法。

檢方查出，司法院大法官2014年就「政黨比例代表選舉案」作出721號解釋。其中大法官李震山在協同意見書中，提及我國採政黨比例代表制目的，是有意淡化單一選區因採相對多數選舉制而形成「贏者全拿」，敗選者選票所代表的民意不能反映的缺失，就更應正視「席次分配」與多元民意的關聯性意義。

否則，本就不利小黨競爭的區域代表制，在政黨比例代表制下，小黨所獲低於5%門檻的選票，又因喪失席次的分配權而不具「結果值」（Erfolgwert），因此被浪費的選票形同「廢票」，以致小黨於同一次選舉中，受到兩種制度雙管齊下的雙重不利益與侵害。

大法官羅昌發的協同意見書，則提及憲法增修條文有關政黨選舉票5%以上政黨始得分配全國不分區立法委員門檻規定，如是單純規定於法律，極有可能無法通過憲法第23條「必要」要件檢視。

憲法增修條文所規定5%分配門檻規定，雖將造成人民就選舉不分區立法委員選票產生票值不相等現象，其不等值情形，並非修憲者以偏離制度取捨的理由，而恣意使相當數量或相當比例的選票成為「浪費票」；故未達於動搖憲法賴以存立的保障平等權、選舉權及參政權憲法核心價值。

檢方認為，陳宗彥的說法是當今選舉制度下的必然結果，並非造謠不實，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。