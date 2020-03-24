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網友涉稱恐刺殺讓韓國瑜賺同情票 擾選情法辦結果沒事

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
黃姓男子去年12月在臉書社團「公民割草行動」留言，被警方認為有影響選情而送辦。圖／翻攝臉書「公民割草行動」
黃姓男子去年12月在臉書社團「公民割草行動」留言，被警方認為有影響選情而送辦。圖／翻攝臉書「公民割草行動」

今年總統大選前夕國民黨總統候選人韓國瑜的聲望落後蔡英文總統，高雄黃姓男子竟涉在臉書社團「公民割草行動」留言，稱會有刺殺韓國瑜，但只會有一點傷害賺同情票；警方發現後依選罷法的散布謠言、刑法恐嚇罪嫌送辦，不過高雄地檢署認為，黃僅是要反駁網友的評論，全案不起訴。

警方移送指出，去年12月9日，臉書社團「公民割草行動」有網友在某則貼文下留言分享文章「日學者警告中共恐暗殺總統參選人擾選情 蔡英文說話了」，黃姓男子回覆「你錯了，是刺殺韓國魚（圖示），就跟當年阿扁一樣不會讓他死，只會給他一點傷害賺同情票」，涉違反總統副總統選舉罷免法90條、刑法151條。

黃姓男子到案後供稱，他只是要陳述可能發生當年類似的案件；檢方調查，該篇新聞分享後，是先有一名李姓網友留言稱「如果說那樣2020後還是民進黨的」，黃才接著留言回覆李，可見黃是要反駁其他網友，黃的言論是基於新聞內容、發表可能因此衍生某種情狀，並非散播虛構的具體事實，或者要恐嚇公眾，並未構成犯罪。

韓國瑜 恐嚇

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