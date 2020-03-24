酒促小姐遭男襲臀 還被他的女友打傷

朱男與女友到苗栗縣的熱炒店用餐，見酒促小姐小如在店內推銷啤酒，趁機伸手觸摸小如的臀部，經被害人與朱男發生爭執後，朱的謝姓女友持手機對小如拍攝，並徒手拍打被害人的頸肩成傷，一審依違反性騷擾防治法將朱男判處拘役40日，他不服上訴，台中高分院將朱的上訴駁回，全案定讞。

判決書指出，朱男於2018年6月29日晚間，在苗栗縣觀光夜市的熱炒店內用餐，他見酒促小姐小如（化名）於店內推銷啤酒，趁小如不及抗拒之際，利用行進間與小如錯身的機會，伸手觸摸被害人臀部。

被害人小如感覺遭受侵犯，旋向店家申訴並與朱男發生爭執，朱男的謝姓女友（被判處拘役20日確定）見狀後，遂持手機對被害人小如拍攝，經小如以手阻擋後，謝女竟徒手拍打小如的頸肩，致小如受有右肩挫傷之傷害。

經被害人小如提起告訴，朱男否認性騷擾犯行，辯稱「當日我去廁所回來要坐回座位時，腰包剛好碰到小如的臀部，不是故意的」。但現場客人黃女證稱「當日我距離朱男、謝女與小如約3公尺，看到朱男用手碰觸小如的臀部，小如便出言斥責朱男；後續謝女則以徒手揮打小如」。

台中高分院審酌朱男為圖一己私慾，竟趁他位於夜市內人潮擁擠處，利用步行回座位之際觸摸被害人臀部，不尊重小如身體自主權利，造成被害人受到騷擾，心理產生創傷、陰影，因此將朱男判刑。