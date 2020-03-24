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網紅「最強菜農」質疑農糧署賤賣公糧挨告 獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
「最強菜農」林佳新。圖／報系資料照
「最強菜農」林佳新。圖／報系資料照

來自雲林的「最強菜農」林佳新，去年間在政論性節目、個人臉書上，質疑農委會農糧署以4.1折優惠賤賣公糧，外銷大陸供給「解放軍」；農糧署強調公糧標售外銷業務過程和底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，提告林涉侮辱公署、妨害農工商等罪，台北地檢署調查後，認為林所述非無憑無據，今不起訴。

林佳新時常於談話節目和粉絲專頁批判農業事件，包括蛋蛋危機、公糧話題等。去年2月28日、3月1日他上政論性節目時，爆料指台灣的稻米被以4.1折的賤價販售到大陸中糧集團，甚至最後給「解放軍」食用。

農糧署則澄清，收儲的公糧依據稻穀期別用作軍糧、學午糧、法務糧、國內外糧食援助、加工等用途，並於2013年起試辦國產公糧標售外銷業務，標售過程及底價均公開透明，並未針對廠商設有特殊限制，任何符合資格的廠商均可公平參與競標，均按規定辦理，並無立委施壓。

林佳新又質疑，前年8次公糧標售案，其中第6和第7標，出現破天荒4.1折，賣給從來沒聽過的石化公司，接著又轉手賣給大陸中糧集團，但農糧署卻避而不答。

3月5日上午，農糧署副署長莊老達赴北檢按鈴申告林涉侮辱公署、加重誹謗罪及妨害農工商交易罪。庭訊時，林佳新提出相關媒體報導及公糧標售案資料，佐證質疑農糧署賤賣公糧所言有所依據。

檢方調閱公糧標售案等相關資料，查出農糧署透過香港中間商將公糧賣給中糧集團，而中糧集團在大陸是國營企業，負責穩定糧食供給，林質疑公糧恐用於軍事用途並非無據。

檢方查出，農糧署為出清公糧，2018年公糧標售案第6和第7標標案，購買至一定的噸數最多可打到4.3折，因此認定林佳新所言並非無據，給予不起訴處分。

農糧署 林佳新 解放軍

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