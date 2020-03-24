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票投小黨浪費說 內政部政次陳宗彥不起訴

中央社 / 台北24日電

內政部政務次長陳宗彥去年的政黨票說法惹議，遭當時的新黨不分區立委參選人邱毅等人控告涉嫌違反選罷法意圖使人不當選。台北地檢署認為陳宗彥罪嫌不足，今天處分不起訴。

媒體報導，陳宗彥去年12月14日出席活動時表示，「政黨票投給小黨是浪費選票」，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」。陳宗彥事後表示，對政黨票說法不慎，致外界觀感不佳，他澄清並道歉。

當時的新黨不分區立委參選人邱毅等人到北檢遞狀控告陳宗彥，指陳涉嫌違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌。

北檢調查認為，司法院大法官會議曾就政黨比例代表選舉案做出釋字第721號解釋，當中大法官協同意見書中曾提及，在政黨比例代表制下，小黨所獲低於5%門檻的選票，又因喪失席次的分配權而不具「結果值」，因此被浪費的選票形同「廢票」。

檢察官認為，陳宗彥的說詞並非散布謠言或傳播不實之事，犯罪嫌疑不足，今天處分不起訴。

政黨票 大法官

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