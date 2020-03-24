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47歲老來得子打死14天大男嬰 桃園狠父判18年還想交保

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
法院今依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，重判林男有期徒刑18年。記者曾健祐／攝影
法院今依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，重判林男有期徒刑18年。記者曾健祐／攝影

桃園47歲林姓男子自稱「天師、大法師」，去年郭姓女友替他生了名兒子，未料出生14天就被林摑掌打死，事後草草用紙箱裝著下葬，檢方痛斥林令人髮指起訴求重刑；桃園地院今依成年然故意對兒童犯傷害致死罪，累犯，重判林有期徒18年，可上訴；林的家屬在庭上對林高呼「我會等你的！」

桃園地院今宣判，考量林有妨害風化前科，5年內再犯屬累犯，且成年人故意對兒童犯傷害致死罪，構成2個加重，今重判林男有期徒刑18年；林在押今有到庭聽宣判，也向法官要求，表示希望能夠交保，

另林的多名家屬今也到場，聆聽玩宣判後，向法官喊話表示想和林轉達家人心聲，審判長諭知今天是宣判庭，若家屬有話想對當事人說，可以事後再透過會面探視，林家屬並向林高喊「我會等你的！」

據了解，林男無業平時喜歡從事宗教活動，有信徒追隨學習修練法術，但林四處偷神像、金牌，留有多項竊盜前科，同時和郭姓、林姓2名女子交往，3人同住一個屋簷下，去年3月和郭女生下1名男嬰。

檢方起訴指出，去年3月26日男嬰才出生14天，因深夜哭鬧不休，林朝兒子頭臉大力摑掌、毆打10多分鐘，隔天清晨郭女見兒子沒呼吸，但林拒絕將兒子送醫，還拿作法器具在男嬰肚子上蓋了巨大的紅色符印聲稱可保平安，並帶遺體回嘉義老家找父親幫忙埋葬被拒，當晚才再回桃園送醫。

檢方相驗男嬰遺體時，林和2名女友口徑一致謊小孩洗澡不慎摔落澡盆致死，但檢方認為可疑，請法醫剖驗釐清，事後林、郭將男嬰放在紙箱草率埋葬，郭心有不安多次祭拜，還找葬儀社替兒子重辦後事，業者聽聞林虐死嬰兒憤怒不已，約林談判痛毆，錄下林自白影片，郭女乘隙報案才曝光。

林男今年1月開庭時，除兩度向法官求交保，還說被羈押在看守所期間想了很多，明白自己錯在哪，希望回去探望年邁父母，也將兒子的後事補辦完整。

法師 嘉義

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