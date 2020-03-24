居家檢疫男開車上國道遭逮 高市衛生局追查行蹤

陳姓男子日前從國外返台居家檢疫，昨晚駕車行經國道3號彰化和美路段被警方查獲並責令返回高雄住處居家檢疫，高市衛生局今天說，將了解陳男旅遊史及返台趴趴走行蹤並依法開罰。

國道公路警察局第七公路警察大隊快官分隊巡邏警網昨晚在國道3號彰化和美路段查獲38歲的陳姓男子駕車不穩，上前攔查發現是居家檢疫對象，立即通報高雄市鼓山區公所及衛生局接手處置，並責令陳男即刻返家居家檢疫。

衛生局簡任技正潘炤穎上午告訴中央社記者，陳男目前沒有症狀，有國外旅遊史，是居家檢疫對象，昨晚被警方查獲後已漏夜返回高雄市住處進行居家檢疫，衛生局派員追查其旅遊史及返台後行蹤，確認違反居家檢疫規定事證後，將依違反傳染病防治法及視違法情節開罰，最高可開罰新台幣100萬元。