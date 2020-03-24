拿鋼筋打傷勞動局長賴香伶 法院同情改判他拘役58日

男子李明彥不滿立委賴香伶任職台北市勞動局長時罔顧勞權，前年持鋼筋衝入北市府勞動局長辦公室朝賴頭部攻擊，被提訊出庭仍堅稱「正義的暴力是革命」，檢方依重傷害等罪起訴。一審依傷害罪判李3月徒刑；案件上訴，台灣高等法院認為李犯罪動機情有可原，羈押足以讓他有所警惕，因李已被羈押58天，今改判李拘役58日，羈押天數可以折抵刑期，李免被關，檢方若爭執罪名仍可上訴。

李明彥前年10月31日闖進台北市政府持鋼筋毆打賴香伶，犯後逃逸。他隔天在捷運新埔站落網，高喊「勞工被迫害，高官廠商完全沒事」、「是鋼筋打的，不是我打的」。賴香伶則經過3天留院觀察後出院。李明彥移送北檢複訊後，檢方以有反覆實施之虞等理由，向法院聲請羈押獲准。

一審認為，李明彥無重傷害犯意，依傷害罪判3月徒刑；李明彥不服提上訴，認為政府違法犯罪、侵害人民財產，他冒險提出卻未獲「認罪免責」，基於憲法保證人民生存權、工作權，希望能判他無罪。

高院認為，李明彥為了派遣勞工權益，隻身四處向公務機關持續抗爭長達5年，均未能獲得友善的處理和回應，他也為此向監察院提出陳情，經監委提案糾正，顯見李明彥指述派遣工勞權受侵害一事，有所依據。

判決指出，一審判決未審究有利於李明彥的事由，判刑3月過重，有違罪刑相當原則。另考量李長期擔任派遣工，卻因勞基法規定未完善，無法向實際雇主請求資遣費，權益受損，透過訴訟、檢舉、陳情和告發，爭卻未達預期效果，才以激進的「打臉」手段，引起社會大眾關注。

法官認為，李明彥手段不可取，但犯罪動機並非惡劣，另賴香伶在法院審理時也認為，李明彥所處的勞動環境，確實是台灣底層勞工長期面臨的問題，李明彥也是台灣勞動法制不健全的受害者，而重刑罰無法解決結構問題，建請法院從輕量刑，讓此事可以告一段落。

判決指出，李明彥自前年11月1日被拘提、羈押，至同年12月28日具保停押，已經遭羈押58天；法院認為，李明彥經羈押已經足以有所警惕，為使他早日復歸社會，因此改判他拘役58天，李明彥可以羈押日數折抵刑期。