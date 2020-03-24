涉攻擊賴香伶 二審判李明彥拘役58天

男子李明彥107年涉持鋼筋攻擊時任北市勞動局長賴香伶，檢方依重傷害罪起訴，一審改以傷害罪論罪判刑3月，經上訴，二審今天依傷害罪判拘役58天，得易科罰金，可上訴。

二審合議庭審判長宣判時指出，李男犯行構成傷害罪，他當初因為本案遭羈押58天，今天雖判他拘役58天，得易科罰金，但已無執行必要；李男不得上訴，檢方不服可上訴。

李明彥聆判後當庭表示，法官對他真好，但他還想進去關，並向法官抱怨，他檢舉的其他案件都沒有進度。

全案緣於，賴香伶民國107年10月31日在勞動局長室內核閱公文時，李明彥約在下午3時52分左右持鋼筋進入並攻擊賴香伶，造成賴香伶額頭當場受傷、流血，隨即送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療，李男則趁亂離開現場。

警方於107年11月1日下午在新北市板橋區捷運新埔站，攔截逮捕李明彥，偵訊後移送台北地檢署。檢方認定李明彥涉嫌重傷害未遂等罪，罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

北檢依重傷害罪起訴李明彥，一審改以傷害罪論罪判刑3月，得易科罰金，經上訴，二審台灣高等法院受理，今天宣判。