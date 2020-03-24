彩券行老闆提供帳戶供客人投注 遭詐徒利用差點吃官司

彩券行洪姓老闆提供帳戶供客人儲值投注，未料淪為詐徒行騙工具，鍾男在網路刊登販賣IPHONExs64G手機不實訊息，致陳男信以為真，以1萬7000元購入，將款項匯入洪的帳戶，事後未收到手機，台中地檢署今天依詐欺罪起訴鍾嫌；而被控幫助詐欺的洪男，檢察官以無積極證據詐明幫助詐欺犯行，予以不起訴處分。

34歲的彩券行洪姓老闆，辯稱因同業有推出儲值供熟客投注，而他附近都是工人或店家，有時是領現金，就先儲值在他帳戶，而客戶鍾男（21歲）到他店內消費，向店內女員工表示要儲值在帳戶下注，因先前交易正常，所以就同意。

檢察官查出，洪男經營公益彩經銷業，以帳戶供台灣彩券匯入兌獎金額、銷售佣金、及存入銷售額度所用，與一般幫助詐欺者是提供新申辦或未使用的帳戶供詐團使用有異。

檢察官並以案發後洪男已與陳男達成和解，陳男表明不追究，足證洪男無幫助詐欺犯意，此外，又無其他積極證據證明洪男犯行，因此認罪嫌不足，遂將洪男予以不起訴處分，

起訴書指出，鍾男於去9月4日，在臉書「愛蘋果現貨交流平台」，以帳號「李季妍販售蘋果牌IPHONExs64G手機」的不實訊息，經被害人陳男瀏覽後聯絡，雙方同意以新台幣1萬7000元價格成交。

致被害人陳男信以為真，匯款至不知情洪男的帳戶內，再由鍾嫌提領或繼續投注，事後陳男未收到手機，始知受騙，向警提起告訴。