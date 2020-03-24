快訊

病毒宣傳戰！嗆中隱瞞疫情 美發言人：台灣先示警

#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩券行老闆提供帳戶供客人投注 遭詐徒利用差點吃官司

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
鍾男在網路刊登販賣手機不實訊息，致陳男信以為真，以1萬7000元購入，將款項匯入洪的帳戶，事後未收到手機，台中地檢署今天依詐欺罪起訴鍾嫌；而被控幫助詐欺的洪男，檢察官以無積極證據詐明幫助詐欺犯行，予以不起訴處分。圖／本報資料照
鍾男在網路刊登販賣手機不實訊息，致陳男信以為真，以1萬7000元購入，將款項匯入洪的帳戶，事後未收到手機，台中地檢署今天依詐欺罪起訴鍾嫌；而被控幫助詐欺的洪男，檢察官以無積極證據詐明幫助詐欺犯行，予以不起訴處分。圖／本報資料照

彩券行洪姓老闆提供帳戶供客人儲值投注，未料淪為詐徒行騙工具，鍾男在網路刊登販賣IPHONExs64G手機不實訊息，致陳男信以為真，以1萬7000元購入，將款項匯入洪的帳戶，事後未收到手機，台中地檢署今天依詐欺罪起訴鍾嫌；而被控幫助詐欺的洪男，檢察官以無積極證據詐明幫助詐欺犯行，予以不起訴處分。

34歲的彩券行洪姓老闆，辯稱因同業有推出儲值供熟客投注，而他附近都是工人或店家，有時是領現金，就先儲值在他帳戶，而客戶鍾男（21歲）到他店內消費，向店內女員工表示要儲值在帳戶下注，因先前交易正常，所以就同意。

檢察官查出，洪男經營公益彩經銷業，以帳戶供台灣彩券匯入兌獎金額、銷售佣金、及存入銷售額度所用，與一般幫助詐欺者是提供新申辦或未使用的帳戶供詐團使用有異。

檢察官並以案發後洪男已與陳男達成和解，陳男表明不追究，足證洪男無幫助詐欺犯意，此外，又無其他積極證據證明洪男犯行，因此認罪嫌不足，遂將洪男予以不起訴處分，

起訴書指出，鍾男於去9月4日，在臉書「愛蘋果現貨交流平台」，以帳號「李季妍販售蘋果牌IPHONExs64G手機」的不實訊息，經被害人陳男瀏覽後聯絡，雙方同意以新台幣1萬7000元價格成交。

致被害人陳男信以為真，匯款至不知情洪男的帳戶內，再由鍾嫌提領或繼續投注，事後陳男未收到手機，始知受騙，向警提起告訴。

詐欺 彩券行 檢察官

延伸閱讀

蘋果市值跌破1兆美元 股價自2月高峰迄今重摔31％

悠遊付正式上線 錢包儲值乘車、付款隨手「嗶～」

載女上摩鐵分享毒品同樂 男事後遭控性侵吃官司

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

相關新聞

涉攻擊賴香伶 二審判李明彥拘役58天

男子李明彥107年涉持鋼筋攻擊時任北市勞動局長賴香伶，檢方依重傷害罪起訴，一審改以傷害罪論罪判刑3月，經上訴，二審今天依...

彩券行老闆提供帳戶供客人投注 遭詐徒利用差點吃官司

彩券行洪姓老闆提供帳戶供客人儲值投注，未料淪為詐徒行騙工具，鍾男在網路刊登販賣IPHONExs64G手機不實訊息，致陳男...

持有塔位等商品近3億元急脫手 遇上假買家被騙2千多萬

詹姓男子持有大量靈骨塔位等殯葬商品，接到許男為首的集團涉嫌佯稱代表建商收購，出價近3億元。詹以為終可脫手，大筆現金入袋，...

假冒外國上將美金猛追求 南警外事女巡官寫詩防詐騙

「如果沒有妳，我的日子將不完整」，台南市警六分局外事女巡官許儷馨，收到一封來自外國電子情書，對方自稱駐伊拉克聯合國維和部...

台灣人看周子瑜道歉痛心 強制公開道歉違憲？

朱姓男子與他人糾紛，在網路謾罵挨告，法院判朱須賠償並公開道歉；朱認為這有違憲之虞，聲請釋憲。大法官曾作出釋字第656號合...

法部表示廢死是長期目標 立委批違民意

新店日前發生隨機殺人案，立法院司法及法制委員會昨天討論死刑議題，邀請司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥專題報告；蔡清祥仍指廢死是我國長期努力方向，但立委洪孟楷質疑政策與民意相違背。

私帶手機被開除 軍校生打贏官司

空軍航空技術學院呂姓男學生，去年二月用未申請核准手機開啟網路熱點分享筆電，被校方記大過二次，呂先前已違反資安規定，累計三大過遭開除學籍；高雄高等行政法院認為，呂開熱點是為傳考試資料給同學，也沒導致洩密，懲處過重，判撤銷二大過處分，呂保住學籍。可上訴。

「不說實情就羈押」 法官濫用職權被彈劾

桃園地方法院法官何宇宸被監委調查，包括公開不利於被告的心證、以交保和威脅押人方式取供，並擔任配偶的訴訟代理人，違失事證明確，監察院以十三票對零票，全票通過彈劾，移送司法院職務法庭審理。何宇宸透過桃園地院表示，尊重監委彈劾，後續會在職務法庭陳述意見。

法律櫥窗／小心！防汛道犁田 責任得自負

河川防汛道路四通八達，行駛車輛愈來愈多，車禍肇事率也升高。由於防汛道是河川搶險專用，依規定不提供民眾車輛使用，所以水利局有公告「安全要自己負責」，有民眾發生車禍，不知該如何處理或維護權利，也有人擔心保險不理賠，權益受損。

地檢署外潑酸案 主嫌恐嚇散布前女友裸照遭判刑4月

士林地檢署外潑酸案主嫌陳韋傑，涉嫌花錢買凶，趁前女友蔡姓女子出庭後潑酸，遭依殺人未遂罪嫌羈押中。陳在去年3月間傳Line...

招攬投資海外礦業保證還本吸金11億元 檢調搜索約談負責人

還榮國際公司負責人李蓮芝被控2011年至今以投資海外礦業保證還本，且年報酬率高達18％，招攬投資人投資，9年來吸金11億...

罵郭台銘是垃圾 「鴻海跑步哥」被起訴加重誹謗

鴻海集團創辦人郭台銘去年宣布退出總統大選後，「郭黑」網友對其誹謗、恐嚇留言並未停歇，持續以「垃圾」等不雅字眼批評，甚至留...

熱門新聞

影／新北少婦違反居家檢疫被攔 裝無辜「只是去全聯買東西」

南投國中生扔刀致死案今解剖遺體 複驗結果出爐

媽媽嘴雙屍求償案 女員工今作證要確認謝依涵雇主是誰

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

Ptt貼文「新竹市有疑似案例」 男繳2萬獲緩起訴

堆置棧板起火 斗六福祿貝爾幼兒園緊急撤離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。