持有塔位等商品近3億元急脫手 遇上假買家被騙2千多萬

詹姓男子持有大量靈骨塔位等殯葬商品，接到許男為首的集團涉嫌佯稱代表建商收購，出價近3億元。詹以為終可脫手，大筆現金入袋，未料失算，且一步錯、步步錯，被對方以互易商品、節稅等名義索款，賣屋外加籌措現金先後匯出2335萬多元，結果一場空。

檢警調查，詹男去年8月2日上午接到邢男的電話，表示公司有意大量收購塔位，問詹是否有意出售及提供資料供估價。當天中午兩人約在台北市一間茶館見面，詹拿出部分殯葬產品資料給邢查看。邢指公司背後有財團支持，實力雄厚，會直接出面收購。

詹對殯葬商品作業流程頗熟悉，邢難以回答詹的提問，找鄭姓同夥以公司課長名義與詹聯繋。詹與鄭、邢去年8月底、9月初兩度相約碰面。詹提出殯葬商品資料給鄭查看，鄭報價2億5525萬元，詹認為合理。

詹男另持有寺廟型商品，鄭稱不可買賣，但可用互易方式交易，要求詹先以每個13萬元，共429萬元向公司購買33個骨灰罐，交割後公司再以每個116萬元，共3828萬元購回33個骨灰罐，雙方交易總額為2億9353萬元。詹要求買家補貼現金2000萬元供報稅，獲鄭允諾。

雙方議定後，詹在去年9月26日匯款429萬元到鄭提供的公司帳戶，並從鄭手中取得33張提貨單。詹詢問鄭稅務問題，鄭無法回答，又找自稱「李總」的邱男與詹見面。詹認為未來須繳40%所得稅，邱建議可用一時貿易所得稅方式即稅，只須繳8%，且預繳6%即可。

詹擔心這種方法是逃稅，不是節稅，但向國稅局查詢，得知用一時貿易所得稅方式繳稅無金額限制，殯葬商品也適用，因而深信邱的說詞，售屋籌得2000萬元，先後匯出704萬多元、352萬多元。

邱此時又向詹表示，建商補貼他2000萬元報稅，但公司依法須報稅，且無法適用一時貿易所得稅，要求詹再墊717萬400元。詹說已無現金可調度，邱稱可代墊117萬400元，詹去年10月初又分別匯出200萬元、400萬。

去年10月中旬邱向詹表示，互易交易部分遭殯葬處馬先生刁難，並找同夥盧男佯為馬先生，向詹佯稱互易比率不對，須提高到72個骨灰罐才能與寺廟型商品互易，詹須再加購39個共507萬元，才能通過殯葬處審核。詹說僅能再籌到250萬元，邱稱可代墊257萬元，詹又匯出250萬元，合計遭詐騙2335萬7080元。

許男招募有詐欺犯意聯絡成員擔任業務員，以收購及代售靈骨塔為由，向被害人進行詐騙，檢方查出已有40多人受害，將全案依加重詐欺罪嫌及違反組織犯罪防制條例起訴，現由法院審理中。