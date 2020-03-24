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假冒外國上將美金猛追求 南警外事女巡官寫詩防詐騙

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
台南市警六分局外事女巡官許儷馨，收到詐騙集團寄來電子情書，今天寫詩提醒民眾小心愛情陷阱。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局外事女巡官許儷馨，收到詐騙集團寄來電子情書，今天寫詩提醒民眾小心愛情陷阱。記者黃宣翰／翻攝

「如果沒有妳，我的日子將不完整」，台南市警六分局外事女巡官許儷馨，收到一封來自外國電子情書，對方自稱駐伊拉克聯合國維和部隊三星上將，在伊拉克服務多年獲得180萬美金獎勵，要寄來台灣購屋和許共築愛巢，但要她先付1萬5千美金運費，許反向查證，發現詐騙集團假冒美國某前州議員照片行騙，今天寫詩提醒民眾小心愛情陷阱。

許儷馨寫下「解爛桃花、保金財庫」籤詩防詐騙「美軍交友莫醉迷，小人加LINE神鬼疑，妳是唯一練肖語，打探財力係詐欺，美金送妳假好意，網路匯款速速離，鴛鴦成對路嶇崎，165反詐騙尚保庇。」

自稱王威廉的三星上將向許表示，他剛喪偶，約1個半月前開始三餐問候、狂傳早、晚安圖、愛心貼圖，還謊稱他獲伊拉克庫爾德斯坦地區政府贈予美金180萬元，作為在伊國多年服務補償，並由維和總部發予「感謝狀」。

王威廉說，他執行救援任務，將美金180萬元以包裹方式寄來臺灣，請求許女代為保管，做為未來在臺購屋、共創未來遠景之用，並要求支付美金15,000元運費，最後為許巡官識破。

許巡官請求視訊時，對方以竊取影像，輸入視訊畫面，隨後斷訊並辯稱訊號不佳，許「圖搜圖」APP反向蒐證，發現該假三星上將係盜用美國亞特蘭大州前議員照片，該議員亦發出警訊表示，「冒用者係盜用其競選期間之照片，向女性友人送出交友請求，請代向Facebook提出檢舉」。

市警六分局長陳建民，呼籲網路交友要審慎以對，別讓花言巧語讓自己失去理智，事後懊悔不如事前預防，如有任何疑慮，請撥165反詐騙專線求證。

許儷馨寫詩提醒民眾小心愛情騙子。記者黃宣翰／翻攝
許儷馨寫詩提醒民眾小心愛情騙子。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 伊拉克

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