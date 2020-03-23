招攬投資海外礦業吸金11億元 女負責人以50萬元交保

還榮國際公司負責人李蓮芝被控2011年迄今以投資海外礦業保證還本，且年報酬率高達18％，招攬民眾投資，9年來吸金11億餘元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索7處並約談李婦、張姓、牟姓員工，複訊後依違反銀行法命李婦以50萬元交保，張、牟2人各交保20萬、30萬元，3人均限制出境、出海。

檢調獲報，指李蓮芝等人明知美國礦業公司Minerals Mining Corporation 股票（MMC ）屬外國公司股票，依據證券交易法規定，屬於金管會核定之有價證券，但李蓮芝未經金管會許可，自2011年起迄今，即涉嫌居間、代理招攬投資業務。

據了解，李婦為取信投資人，並與投資人簽署「借款協議書」，強調「保證還本」，年息18％，自2011年迄今，吸金逾11億元，受害人數初估超過上百人。

檢方今指揮調查局北市處，兵分7路搜索李婦辦公室及住處等地點，並約談李婦及張姓、牟姓2名員工到案說明。檢方晚間複訊後，諭令李蓮芝以50萬元交保，張、牟2人各交保20萬、30萬元，3人均限制出境、出海。