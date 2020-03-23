假疫調害慘診所 高雄2地檢署嚴辦防疫案件
高雄地檢署、橋頭地檢署的聯合防疫處理小組，今天下午首度視訊召開「查緝疫情相關案件會議」，特別指出日前高雄鳳山區某診所遭網傳「疫調假訊息」，害得診所暫時停業，護理師及家屬慘被霸凌，檢方已指派警方訪查有無不法，強調經查證屬實，一律嚴查速辦。
據了解，雄檢目前針對防疫相關不法案件，已分案27件、共40名嫌疑人，涉及包括「對徵用物資囤貨或哄抬物價」、「罹病或疑似罹肺炎卻不遵行主管機關指示傳染他人」、「散播疫情謠言或不實訊息」等罪嫌，其中散播謠言部分就多達17件、22嫌疑人。
據指，高雄3名新冠肺炎確診者，疑遭到不明人士涉廣傳假的足跡史，指曾去鳳山區某診所看病，結果害被點名的診所貼出公告澄清「未曾讓武漢肺炎疑似確診患者進入診治」，因流言困擾將停診2個多星期、該診所護理人員的小孩更遭其他同學家長要求隔離；對此高雄市衛生局簡任技正潘炤穎除闢謠是錯誤訊息，痛批是「獵巫」行為。
雄檢第一時間分案偵辦此案，除追究假消息源頭，也請鳳山警分局先找診所、護理師，釐清有無遭騷擾、霸凌等涉及公然侮辱的行為。
聯合防疫小組由雄檢民生專組主任朱婉綺、橋檢民生專組主任顏郁山為共同召集人，今由朱婉綺擔任主席召開視訊會議，與會包括橋檢、高雄市警局、調查局的高雄市調查處、南機站、航高站、高雄港務警察總隊、航警局高雄分局、海巡署第七巡防區、移民署高雄市專勤隊、高雄市衛生局、行國處消費者保護室、行政執行署高雄分署等單位。
會議中各單位針對如何強化偵辦違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、刑法、傳染病防治法的疫情案件來交換意見，並決議成立聯合稽查小組，積極防堵搶購囤積物資情事，至於偵辦案件查扣的物資，會接受主管機關徵用或協請行政執行署儘速拍賣。
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