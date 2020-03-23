地檢署外潑酸案 主嫌恐嚇散布前女友裸照遭判刑4月

士林地檢署外潑酸案主嫌陳韋傑，涉嫌花錢買凶，趁前女友蔡姓女子出庭後潑酸，遭依殺人未遂罪嫌羈押中。陳在去年3月間傳Line訊息恐嚇蔡，暗示將散布蔡的裸照，士林地方法院審結，依恐嚇危害安全罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決指出，陳曾告知蔡，把裸照鎖在櫃子內，因不滿分手，去年3月13日用line傳訊息，「你知道我很狂、跟我逞口舌沒好處」，「我能做什麼你自己知道、連你現在上班都會」、「你也沒臉去工作、要不要我現在做回來櫃子解鎖」、「會讓你掃地，無顏面對任何人」等語，暗示將要散布裸照。

27歲陳男在法庭上供稱，因為遭王姓男子持槍威脅，才會傳文字恐嚇蔡女。王男到庭則否認稱，陳男拿出的對話訊息是偽造的。法院不採信陳男辯詞，認定陳犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。

去年9月12，蔡女在父親陪同下到士林地檢署出庭，庭後在士東路遭張男潑酸，警方迅速逮獲潑酸張男和接應的李男，並查出涉嫌教唆的主嫌陳韋傑，陳因有逃亡之虞遭羈押獲准。

檢警調查，從事代駕的陳不滿分手，找來前保全公司同事張家豪，以50萬代價，要張男對蔡女潑酸出氣，並提供硫酸和外送員衣服供掩護，張再找來李育龍接應逃逸，允諾事成後給李10萬元酬勞。潑酸案仍在法院審理中。