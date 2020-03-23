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妻子劈腿幫別的男人紓壓 丈夫告刑事不成民事獲判30萬

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
翁姓男子發現陳姓妻子幫別的男人口交，提告妨害家庭雖不起訴，但打民事官司獲判勝訴，能求償30萬元。示意圖／Ingimage
翁姓男子發現陳姓妻子幫別的男人口交，提告妨害家庭雖不起訴，但打民事官司獲判勝訴，能求償30萬元。示意圖／Ingimage

新北一名翁姓男子發現陳姓妻子劈腿工作認識的高姓男子，拿著2人裸照和口交照提告妨害家庭，因缺乏生物跡證和2人性器官結合等直接證據，檢察官調查後不起訴處分。但是，他不死心，再提民事侵權損失賠償，指妻子行為連檢察官都認為可受到非議，經新北地院判審理後，今判翁勝訴，陳、高2人須賠償他30萬元。

翁男興訟指出，陳女自2015年到2018年間曾跟高男交往，雙方不但以「寶貝」、「親愛的」相稱，多次單獨約會，通訊軟體的相簿更有2人裸體裸體自拍和口交的照片。先前提告妨害家庭時， 2人也承認交往，檢察官雖因查無生理微物跡證和雙方性器官接合等直接證據而作不起訴處分，但也認為其行為舉止可受道德非議。

法院審理，高男沒有到場，也未具狀表示意見；陳女則稱，翁男婚後有家暴行為，雙方才會感情不睦。而且，翁男常跟朋友上酒店找女人，玩到凌晨4時都不回家，棄妻小不顧是婚姻家庭破裂主因，「如果不是因為對他心灰意冷，我怎麼會逾越道德範疇」。

法院調查，陳、高2人確時交往過3年，交往期間有多張親密照片，不乏一起躺在床上的裸照和口交照，顯已侵害翁男的配偶權。陳女雖稱是翁男長期家暴、花天酒地，但這部分縱使屬實，也不影響其侵權行為的事實，最後考量情節和雙方經濟狀況後，判她與高男須賠償30萬元。全案可上訴。

檢察官 器官

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