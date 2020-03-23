聽新聞
test
0:00 / 0:00
罵郭台銘是垃圾 「鴻海跑步哥」被起訴加重誹謗
鴻海集團創辦人郭台銘去年宣布退出總統大選後，「郭黑」網友對其誹謗、恐嚇留言並未停歇，持續以「垃圾」等不雅字眼批評，甚至留言「期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」， 讓郭忍無可忍提告。台北地檢署調查，被網友暱稱「跑步哥」的黃姓男子，曾任鴻海工程師，疑不滿被資遣而以多位人頭帳號留言辱罵，今依加重誹謗罪起訴，被控恐嚇部分則不起訴。
去年10月31日上午10點，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜、永齡基金會執行長劉宥彤前往刑事局，對選戰開打以來，種種黑郭言論進行提告。
蔡沁瑜指出，有心人在網路上用「還沒有斷奶」、「生出這種垃圾」等發言詆毀郭台銘先生，甚至還稱「期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」，更恐嚇「他小孩在哪裡唸書啊」、「散布員工個資」，已涉及「刑法」公然侮辱、加重誹謗和恐嚇等罪嫌，因此郭團隊認為必須提告。
劉宥彤說，郭台銘投身總統初選以來，已蒐集2、300筆黑郭證據，分別來自不同IP，不了解網友為何如此。網路上的人身攻擊、謾罵，對他人名譽和人身安全有所危害，呼籲遭受無端攻擊的人應該站出來捍衛權益。
檢警循線追查，發現被網友稱為「跑步哥」的黃姓男子，涉嫌利用多位人頭帳號留言。黃男到案後否認自己是「跑步哥」，推稱是網友誤導，完全否認犯行。
黃男辯稱，自己多年前在鴻海工作時受霸凌，提出的內部檢舉信卻又曝光，導致他承受極大壓力，還說「鍋媽媽是指賣火鍋的母親」並非指郭台銘母親。
檢警根據這些「黑郭」帳號網路IP位址，均與黃男名下手機門號有關，認定黃男就是該名「黑郭人士」。檢方未採信黃男辯詞，考量他在網路上留言辱罵「垃圾」等不雅字眼，已貶損郭台銘名譽及社會地位，依加重誹謗罪起訴。
至於詛咒郭母部分被控恐嚇，則非人力可掌控的惡害，並未直接或間接危害到他人安全，另不予起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言