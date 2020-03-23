罵郭台銘是垃圾 「鴻海跑步哥」被起訴加重誹謗

鴻海集團創辦人郭台銘去年宣布退出總統大選後，「郭黑」網友對其誹謗、恐嚇留言並未停歇，持續以「垃圾」等不雅字眼批評，甚至留言「期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」， 讓郭忍無可忍提告。台北地檢署調查，被網友暱稱「跑步哥」的黃姓男子，曾任鴻海工程師，疑不滿被資遣而以多位人頭帳號留言辱罵，今依加重誹謗罪起訴，被控恐嚇部分則不起訴。

去年10月31日上午10點，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜、永齡基金會執行長劉宥彤前往刑事局，對選戰開打以來，種種黑郭言論進行提告。

蔡沁瑜指出，有心人在網路上用「還沒有斷奶」、「生出這種垃圾」等發言詆毀郭台銘先生，甚至還稱「期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」，更恐嚇「他小孩在哪裡唸書啊」、「散布員工個資」，已涉及「刑法」公然侮辱、加重誹謗和恐嚇等罪嫌，因此郭團隊認為必須提告。

劉宥彤說，郭台銘投身總統初選以來，已蒐集2、300筆黑郭證據，分別來自不同IP，不了解網友為何如此。網路上的人身攻擊、謾罵，對他人名譽和人身安全有所危害，呼籲遭受無端攻擊的人應該站出來捍衛權益。

檢警循線追查，發現被網友稱為「跑步哥」的黃姓男子，涉嫌利用多位人頭帳號留言。黃男到案後否認自己是「跑步哥」，推稱是網友誤導，完全否認犯行。

黃男辯稱，自己多年前在鴻海工作時受霸凌，提出的內部檢舉信卻又曝光，導致他承受極大壓力，還說「鍋媽媽是指賣火鍋的母親」並非指郭台銘母親。

檢警根據這些「黑郭」帳號網路IP位址，均與黃男名下手機門號有關，認定黃男就是該名「黑郭人士」。檢方未採信黃男辯詞，考量他在網路上留言辱罵「垃圾」等不雅字眼，已貶損郭台銘名譽及社會地位，依加重誹謗罪起訴。

至於詛咒郭母部分被控恐嚇，則非人力可掌控的惡害，並未直接或間接危害到他人安全，另不予起訴。