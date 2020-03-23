毒駕撞死男大生棄車肇逃 21歲無照男子一審判5年4月

台中市曾參與擄人勒贖案的男子賴嘉韡，去年10月間吸毒後，無照開車撞死騎機車的黃姓男大生，犯案後還棄車逃逸，台中地院今天依毒駕致人於死等罪，判處他5年4月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，21歲的賴嘉韡去年10月29日凌晨2時許前往台中市大里區一家KTV參加朋友聚會，席間飲酒並吸食毒品K他命後，駕駛友人的賓士轎車。

賴嘉韡開車行經大里區東明路與永隆路口時，與騎機車的黃姓男大生發生碰撞，男大生當場失去呼吸心跳，賴嘉韡則在案發後棄車逃逸，男大生經路人發現報案，被送往醫院搶救仍傷重不治，賴嘉韡事後才在友人勸說下投案。

賴嘉韡到案坦承吸毒後無照駕駛，檢警採集他的尿液送驗，發現K他命超標逾17倍，推算他犯案時體內K他命含量更高，已達無法安全駕駛程度，被檢方依毒駕致人於死、肇事遺棄等罪起訴。

台中地院審理時，賴嘉韡則辯稱，當時開車行經路口時，有看到對方機車，但要煞車已來不及。

法官認為，賴嘉韡無視用路人安全，吸毒後無照開車上路，且肇事後棄車逃逸，也未與家屬和解、過失情節重大，依毒駕致人於死罪判處4年2月、肇事致死逃逸罪1年6月徒刑，合併應執行5年4月，全案可上訴。

此外，由於賴嘉韡106年1月另與涂姓男子等6名同夥，到台中市南屯區一家加油站，涉嫌參與擄人勒贖案，涂姓男子等人當時將常姓被害人押走，在汽車旅館內逼簽本票，案件目前由法院審理中。