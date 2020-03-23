媽媽嘴雙屍求償案 女員工今作證要確認謝依涵雇主是誰

八里「媽媽嘴」咖啡店雙屍命案，死者陳進福的兒子陳曄、陳晞向凶手謝依涵、咖啡店老闆呂炳宏、股東陳唐龍和彭元忠等人和媽媽嘴企業公司求償，案件屢遭廢棄發回，台灣高等法院更二審今開庭，傳喚黃姓女員工作證，欲確認謝依涵雇主是何人。

黃姓女員工今出庭指出，她2012年開始在媽媽嘴咖啡擔任店員，直到2013年案發後不久即離職，當時面試是呂炳宏負責，之後主要工作是出杯、出餐、整理環境和招待客人，而呂炳宏有空會來店裡幫忙，但平時不會在；彭元忠也不會在店裡，陳唐龍則負責烘咖啡豆，但彭、陳2人不會指示店員。

她說，平時店內會安排2到5人值班，她案發前在店內的主管是謝依涵，班表更換也是找謝依涵，雇用人則是媽媽嘴企業公司；她也認識死者陳進福、張翠萍，陳進福常在晚上到店內，也會寄一罐烈酒在店裡，陳通常會點濃縮咖啡加一點酒、砂糖；張翠萍則比較少到咖啡店。

黃女指出，她事後在媽媽嘴咖啡舊址設立「澤和企業」，由她擔任負責人，並開飲料店名叫「媽媽嘴咖啤」，因為她捨不得客人，也學了一陣子想要自己創業，才在原址開店。

她說，她開店和媽媽嘴咖啡沒有關係，也不用獲得呂炳宏等人的同意，店內營業工具也是她另行購買，並沒有承接原先媽媽嘴咖啡的用具；她不是獨資開店，而是她出資10％，呂炳宏妻子黃佳嘉出資90%擔任股東。

法官問及新店面由呂妻出資90％，為何說新店和媽媽嘴咖啡沒有關係；黃女則說，因為呂妻之前並沒有涉入任何媽媽嘴咖啡的經營。

陳曄、陳晞委任律師認為，黃女在案發時到職不及一年，且在刑事案件陳述自稱對媽媽嘴咖啡出資、財務不清楚，無從證明謝依涵的雇主是誰；另外，黃女現今呂妻在原址經營「媽媽嘴咖啤」，在庭內所述恐有偏袒呂炳宏等人之嫌，因此認為不足採信。

呂等人委任律師指出，由卷證資料和黃女作證所述，咖啡店員工雇主均為媽媽嘴企業，另刑案和本件民事案件有所不同，認為死者家屬律師引用刑案所述無理由，即使黃女和呂妻有投資關係，但今日庭內證述軍事依照提示卷證來回答，若對方認為有所偏袒，應該具體指出，而非任意指摘。法官庭末諭知本案候核辦。

這起凶殺案牽扯出商家需不需要為員工的個別行為負連帶責任的問題。士林地院一審原判謝依涵應賠陳曄、陳晞各315萬9410元，高院上訴審判「媽媽嘴」公司也須連帶賠償，但最高法院撤銷、發回；高院更一審駁回上訴，也就是只有謝依涵單獨賠償。不過去年12月最高法院再度廢棄、發回更審。

2013年2月26日、3月2日，八里紅樹林接連出現男、女浮屍，警方確認死者是79歲的陳進福與任教實踐大學的57歲妻子張翠萍。因「媽媽嘴」女店長謝依涵曾變妝盜領死者存款。

謝女26天內4度更改供詞，她先拖老闆呂炳宏等人下水，掰貪財共謀，後改口陳進福以600萬和1棟房委託她殺妻，接著再稱和陳有「不倫關係」，陳邀她殺妻，最後說她「想結婚」，才以「計中計」殺害陳進福夫妻以脫離掌控。刑事部分，謝依涵經最高法院確定為無期徒刑。