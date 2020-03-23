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桃園11月大女嬰哭鬧 狠父竟徒手打死被起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市林姓年輕父親因為11個月大女兒哭鬧，竟情緒失控徒手將女兒打死，桃園地檢署偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影
桃園市林姓年輕父親因為11個月大女兒哭鬧，竟情緒失控徒手將女兒打死，桃園地檢署偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影

桃園市楊梅區林姓男子去年4月間，自稱因家裡開銷與父親爭執後心情不佳，聽到出生11個月的女兒哭鬧，一時情緒失控，徒手搥擊女兒頭部、胸部，造成女兒顱內骨折、出血等重傷害，他妻子發現緊急送醫宣告不治，桃園地檢署今天上午偵結，林男依家暴殺人罪嫌提起公訴、林妻家暴殺人罪嫌不起訴處分。

檢警調查，林姓男子（23歲）去年4月23日清晨在家中，因為11個月大的女兒哭鬧不休，突然情緒失控，多次徒手搥擊女兒頭部及胸部，造成女兒頭、胸部多處外傷及臚內骨折、出血等重傷，當時在廚房泡完牛奶的林妻（20歲）發現女兒奄奄一息，緊急送醫急救宣告死亡。

林妻一度供稱女兒是床上滾下造成頭部撞擊，檢察官相驗時發現女嬰頭、胸部多處外傷，法醫更驗出女嬰顱內骨折、出血及心臟、肝臟挫裂傷等多重器官損傷、出血性休克死亡，檢察官懷疑內情介入調查，桃園市政府亦向地檢署控告林妻涉家暴殺人罪嫌。

檢察官查出，當時女嬰的5歲姊姊在場，發現「爸爸用腳踢妹妹手、腳、肚子」；林男岳母亦曾向社會局通報林男虐兒紀錄，林妻心防突破後供稱，她當時在廚房泡牛奶，出來後發現女兒呼吸不對、臉色發青，緊急送醫急救，但她否認參與犯行。

桃園地檢署表示，林男坦承他與父親因為家裡開銷、錢的問題吵架，心情不佳，聽到小女兒哭鬧，一時情緒失控，徒手槌擊小女兒的頭、胸等部位，造成女嬰傷重不治，檢方偵結將林男依家暴殺人罪嫌起訴、林妻無其他積極證據認定參與犯行，予以不起訴處分。

殺人 家暴

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