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Ptt貼文「新竹市有疑似案例」 男繳2萬獲緩起訴

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
Ptt日前出現「新竹市有疑似確診案例，下午停班」貼文，引發網友熱議。圖／檢方提供
Ptt日前出現「新竹市有疑似確診案例，下午停班」貼文，引發網友熱議。圖／檢方提供

Ptt日前出現「新竹市有疑似確診案例，下午停班」貼文，引發網友熱議，新竹市政府緊急澄清，是因同仁為疑似病例，經採檢後該員確認為陰性，市府也無停班，經檢警介入調查，20日晚間將刊登人宋姓男子通知到案；新竹地檢署偵查終結，諭知緩起訴處分金2萬元及刊登澄清文，予以緩起訴。

宋男於3月20日下午在Ptt八卦版張貼標題：「爆卦」新竹市政府似乎停班了，內容：「剛剛同事的親戚在新竹市政府上班的說下午停班囉疑似有確診案例坐等新聞中 …」，一番貼文引起網友議論。

新竹檢方獲報，由檢察官侯少卿迅速於20日晚間指揮新竹市警方蒐證，仔細確認刊登人宋男初次刊文及修改歷程，比對市府交通處官網最新訊息公告時間後，將宋通知到案，要求於貼文 下刊登澄清文，並於隔日上午完成訊問。

檢方認為，宋男違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第14條之散播不實訊息罪，念在宋5年內尚無刑案紀錄，素行良好，一時失慮犯錯，事後深感悔悟，於23日迅速偵結為緩起訴處分。

新竹

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